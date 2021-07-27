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Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
10:34 27.07.2021 (обновлено: 10:47 27.07.2021)
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CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області / Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
Четверо пострадавших доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.
По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.
По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка.
"В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка.
"В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області / Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.
Личности пострадавших уточняются.