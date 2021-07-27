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Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП - мужчина 61 года из Молдовы погиб
2021-07-27T10:34+0300
2021-07-27T10:47+0300
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка."В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.Личности пострадавших уточняются.
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Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб

10:34 27.07.2021 (обновлено: 10:47 27.07.2021)
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CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області / Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області /
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Четверо пострадавших доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.
По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка.

"В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області / Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Accident în Ucraina cu implicarea unui autocar cu numere de înmatriculare moldovenești
CC BY 4.0 / Головне управління Національної поліції в Одеській області /
По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.
Личности пострадавших уточняются.
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