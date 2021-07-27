https://ru.sputnik.md/20210727/avtobus-kiev-kishinev-popal-v-dtp---odin-chelovek-pogib-43270024.html

Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб

Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб

Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП - мужчина 61 года из Молдовы погиб

2021-07-27T10:34+0300

2021-07-27T10:34+0300

2021-07-27T10:47+0300

общество

украина

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43269720_0:234:961:774_1920x0_80_0_0_73e28d9918cdba0e4603a33b9b5b5959.jpg

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка."В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.Личности пострадавших уточняются.

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

украина, дтп