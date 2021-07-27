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В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
Часть моста обрушилась из-за ливневых дождей. По счастливой случайности жертв удалось избежать. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T18:57+0300
2021-07-27T18:57+0300
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КОМРАТ, 27 июл – Sputnik, Максим Топал. Ливневые дожди, прошедшие на прошлой неделе, привели к значительному разрушению основания моста, расположенного на трассе R3, проходящей через Кишинев, Хынчешты, Чимишлию, Басарабяску к границе с Украиной. После того как ливни размыли грунт под дорожным полотном моста в черте города Басарабяска, основание дороги провалилось. Место происшествия сразу же было ограждено, а движение транспорта по мосту ограничено.Примечательно, что две недели назад на этом участке дороги завершился ремонт асфальтового покрытия, рассказал председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.Во вторник в Басарабяску прибыли технические эксперты, представляющие в том числе Государственную администрацию автомобильных дорог. Их вывод не заставил себя ждать: обрушение части моста произошло из-за погодных условий."Проливные дожди последнего периода и просачивание дождевой воды в зоне соединения конструкции моста с подъездными пандусами привели к размыванию дренируемого грунта под дорогой, в том числе и к обрушению соединительной плиты", – говорится в заключении экспертов.Представителям Государственной администрации автомобильных дорог и техническому эксперту компании-проектировщика предстоит решить, что необходимо для устранения выявленных дефектов моста. Пока же дорожное движение на нем закрыто, а транспортные потоки перенаправлены на другие автодороги.Мост длиной 84 метра, соединяющий два микрорайона города Басарабяска и являющийся частью национальной автодороги, ведущей на Украину, был построен в 1971-1972-х годах. С тех пор сооружение капитально не ремонтировалось.В последний раз техническое обследование моста проводилось в ноябре 2020 года. Тогда эксперты пришли к выводу, что состояние дорожного объекта удовлетворительное и каких-либо дефектов, влияющих на его долговечность и несущую способность, выявлено не было.Однако были зафиксированы дефекты, напрямую снижающие "безопасность дорожного движения и пешеходов, следующих по мосту". Как следствие, конструкция моста была включена в перечень объектов, подлежащих ремонту, на 2021 год.
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ливень, гагаузия

В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину

18:57 27.07.2021
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© Maxim TopalВ Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Maxim Topal
Часть моста обрушилась из-за ливневых дождей. По счастливой случайности жертв удалось избежать.
КОМРАТ, 27 июл – Sputnik, Максим Топал. Ливневые дожди, прошедшие на прошлой неделе, привели к значительному разрушению основания моста, расположенного на трассе R3, проходящей через Кишинев, Хынчешты, Чимишлию, Басарабяску к границе с Украиной. После того как ливни размыли грунт под дорожным полотном моста в черте города Басарабяска, основание дороги провалилось. Место происшествия сразу же было ограждено, а движение транспорта по мосту ограничено.
Примечательно, что две недели назад на этом участке дороги завершился ремонт асфальтового покрытия, рассказал председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.

"Произошло обрушение моста, была перекрыта дорога республиканского значения. Мы сразу обратились в Госадминистрацию автодорог, ждем заключения экспертов. Надеемся, что все-таки будут выделены средства, чтобы мост не просто подлатать, а отремонтировать его качественно, чтобы он служил еще долгие годы", – отметил Пушкарь.

Во вторник в Басарабяску прибыли технические эксперты, представляющие в том числе Государственную администрацию автомобильных дорог. Их вывод не заставил себя ждать: обрушение части моста произошло из-за погодных условий.
© Maxim TopalВ Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
© Maxim Topal
"Проливные дожди последнего периода и просачивание дождевой воды в зоне соединения конструкции моста с подъездными пандусами привели к размыванию дренируемого грунта под дорогой, в том числе и к обрушению соединительной плиты", – говорится в заключении экспертов.
Представителям Государственной администрации автомобильных дорог и техническому эксперту компании-проектировщика предстоит решить, что необходимо для устранения выявленных дефектов моста. Пока же дорожное движение на нем закрыто, а транспортные потоки перенаправлены на другие автодороги.
Мост длиной 84 метра, соединяющий два микрорайона города Басарабяска и являющийся частью национальной автодороги, ведущей на Украину, был построен в 1971-1972-х годах. С тех пор сооружение капитально не ремонтировалось.
© Maxim TopalВ Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину
© Maxim Topal
В последний раз техническое обследование моста проводилось в ноябре 2020 года. Тогда эксперты пришли к выводу, что состояние дорожного объекта удовлетворительное и каких-либо дефектов, влияющих на его долговечность и несущую способность, выявлено не было.
Однако были зафиксированы дефекты, напрямую снижающие "безопасность дорожного движения и пешеходов, следующих по мосту". Как следствие, конструкция моста была включена в перечень объектов, подлежащих ремонту, на 2021 год.
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