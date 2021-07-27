https://ru.sputnik.md/20210727/basarabyaska-perekryli-most-ukraina-43308066.html

В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину

В Басарабяске перекрыли аварийный мост, ведущий на Украину

Часть моста обрушилась из-за ливневых дождей. По счастливой случайности жертв удалось избежать. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T18:57+0300

2021-07-27T18:57+0300

2021-07-27T18:57+0300

общество

ливень

гагаузия

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КОМРАТ, 27 июл – Sputnik, Максим Топал. Ливневые дожди, прошедшие на прошлой неделе, привели к значительному разрушению основания моста, расположенного на трассе R3, проходящей через Кишинев, Хынчешты, Чимишлию, Басарабяску к границе с Украиной. После того как ливни размыли грунт под дорожным полотном моста в черте города Басарабяска, основание дороги провалилось. Место происшествия сразу же было ограждено, а движение транспорта по мосту ограничено.Примечательно, что две недели назад на этом участке дороги завершился ремонт асфальтового покрытия, рассказал председатель района Басарабяска Петр Пушкарь.Во вторник в Басарабяску прибыли технические эксперты, представляющие в том числе Государственную администрацию автомобильных дорог. Их вывод не заставил себя ждать: обрушение части моста произошло из-за погодных условий."Проливные дожди последнего периода и просачивание дождевой воды в зоне соединения конструкции моста с подъездными пандусами привели к размыванию дренируемого грунта под дорогой, в том числе и к обрушению соединительной плиты", – говорится в заключении экспертов.Представителям Государственной администрации автомобильных дорог и техническому эксперту компании-проектировщика предстоит решить, что необходимо для устранения выявленных дефектов моста. Пока же дорожное движение на нем закрыто, а транспортные потоки перенаправлены на другие автодороги.Мост длиной 84 метра, соединяющий два микрорайона города Басарабяска и являющийся частью национальной автодороги, ведущей на Украину, был построен в 1971-1972-х годах. С тех пор сооружение капитально не ремонтировалось.В последний раз техническое обследование моста проводилось в ноябре 2020 года. Тогда эксперты пришли к выводу, что состояние дорожного объекта удовлетворительное и каких-либо дефектов, влияющих на его долговечность и несущую способность, выявлено не было.Однако были зафиксированы дефекты, напрямую снижающие "безопасность дорожного движения и пешеходов, следующих по мосту". Как следствие, конструкция моста была включена в перечень объектов, подлежащих ремонту, на 2021 год.

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