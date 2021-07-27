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Девятилетняя девочка-гений из Москвы поступила в МГУ
Девятилетняя девочка-гений из Москвы поступила в МГУ
Девятилетняя девочка-гений из Москвы поступила в МГУ
2021-07-27T15:21+0300
2021-07-27T15:21+0300
2021-07-27T15:27+0300
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мгу
поступление
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Алиса Теплякова из Москвы, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, передает РИА Новости. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.Ранее девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится со вступительными испытаниями.Ректор вуза отметил, что это всегда особый случай, "любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания".Садовничий добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог комфортно учиться в МГУ.
https://ru.sputnik.md/20210427/mgu-popal-v-sotnyu-luchshikh-universitetov-po-versii-rur-34542214.html
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мгу, поступление
Девятилетняя девочка-гений из Москвы поступила в МГУ
15:21 27.07.2021 (обновлено: 15:27 27.07.2021)
Сообщалось, что девочка планирует поступать на факультет психологии МГУ.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Алиса Теплякова из Москвы, которой недавно исполнилось девять лет, сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, передает РИА Новости
. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Ранее девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ писали, что она планирует поступать на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится со вступительными испытаниями.
Ректор вуза отметил, что это всегда особый случай, "любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания".
"В этом году к нам подала документы девочка в восемь лет, она закончила школу, у нее сданы все ЕГЭ, она подала документы и сдала наши испытания дополнительные. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления", - заявил Садовничий.
Садовничий добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога, который бы помог комфортно учиться в МГУ.