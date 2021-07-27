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Динозавры и запустение: заброшенный парк аттракционов обещают достроить
Динозавры и запустение: заброшенный парк аттракционов обещают достроить
Недостроенный парк аттракционов под Тулой стал популярен в интернете. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T23:03+0300
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парк аттракционов
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Этот недостроенный парк аттракционов находится в Тульской области. После публикации в интернете прекрасно выполненных реалистичных фигур динозавров из этого парка, он стал популярен в сети.Многие пользователи решили, что аттракцион заброшен, но на самом деле его строительство было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Но на волне выросшего интереса к парку, устроители обещают его достроить уже в этом году.Как будет выглядеть "мезозойский" парк – узнайте из видео.
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Динозавры и запустение: заброшенный парк аттракционов обещают достроить

23:03 27.07.2021
44
© Video: Youtube / RT на русском
Недостроенный парк аттракционов под Тулой стал популярен в интернете.
Этот недостроенный парк аттракционов находится в Тульской области. После публикации в интернете прекрасно выполненных реалистичных фигур динозавров из этого парка, он стал популярен в сети.
Многие пользователи решили, что аттракцион заброшен, но на самом деле его строительство было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Но на волне выросшего интереса к парку, устроители обещают его достроить уже в этом году.
Как будет выглядеть "мезозойский" парк – узнайте из видео.
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