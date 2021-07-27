https://ru.sputnik.md/20210727/dtp-v-moldove-skolko-chelovek-pogiblo-na-dorogakh-strany-43302845.html

ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны

ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны

Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько аварий зарегистрировали в республике с начала года и сколько человек в них погибло. 27.07.2021, Sputnik Молдова

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инфографика

молдова

дтп

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В Молдове за первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, что превышает данные за аналогичный период прошлого года. В авариях с начала года погибли 93 человека – это самый низкий показатель за такой же временной отрезок последних лет.Самая частая причина ДТП в первой половине текущего года, согласно статистике, – превышение скоростного режима.

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инфографика, молдова, дтп