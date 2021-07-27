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ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны
ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны
Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько аварий зарегистрировали в республике с начала года и сколько человек в них погибло. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T17:56+0300
2021-07-27T17:56+0300
2021-07-27T17:56+0300
инфографика
молдова
дтп
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В Молдове за первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, что превышает данные за аналогичный период прошлого года. В авариях с начала года погибли 93 человека – это самый низкий показатель за такой же временной отрезок последних лет.Самая частая причина ДТП в первой половине текущего года, согласно статистике, – превышение скоростного режима.
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инфографика, молдова, дтп
ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны
Смотрите в инфографике Sputnik Молдова, сколько аварий зарегистрировали в республике с начала года и сколько человек в них погибло.
В Молдове за первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 1027 дорожно-транспортных происшествий, что превышает данные за аналогичный период прошлого года. В авариях с начала года погибли 93 человека – это самый низкий показатель за такой же временной отрезок последних лет.
Самая частая причина ДТП в первой половине текущего года, согласно статистике, – превышение скоростного режима.