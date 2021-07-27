https://ru.sputnik.md/20210727/foto-deni-gamburgera-43257251.html

Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак

Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак

Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак

2021-07-27T06:40+0300

2021-07-27T06:40+0300

2021-07-27T06:40+0300

гамбургер

фастфуд

фото

фото

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Хотя все знают, что фастфуд вреден, иногда отказать себе в удовольствии отведать вкусный гамбургер не могут даже сильные и знаменитые мира сего. В нашей фотоподборке – любители бургеров всех возрастов со всего мира.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гамбургер, фастфуд, фото, фото