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Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова
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Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
2021-07-27T06:40+0300
2021-07-27T06:40+0300
гамбургер
фастфуд
фото
фото
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Хотя все знают, что фастфуд вреден, иногда отказать себе в удовольствии отведать вкусный гамбургер не могут даже сильные и знаменитые мира сего. В нашей фотоподборке – любители бургеров всех возрастов со всего мира.
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гамбургер, фастфуд, фото, фото

Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак

06:40 27.07.2021
14
Свой день рождения 27 июля отмечает символ американской кухни – гамбургер. Именно в этот день был продан первый сэндвич из булочки с котлетой.
Хотя все знают, что фастфуд вреден, иногда отказать себе в удовольствии отведать вкусный гамбургер не могут даже сильные и знаменитые мира сего. В нашей фотоподборке – любители бургеров всех возрастов со всего мира.
© AFP 2021 / Saeed Khan

Скульптура в форме гамбургера от Джеймса Дайва на выставке Sculpture by the Sea на пляже в австралийском Сиднее.

Скульптура в форме гамбургера от Джеймса Дайва на выставке Sculpture by the Sea на пляже в австралийском Сиднее. - Sputnik Молдова
1/18
© AFP 2021 / Saeed Khan

Скульптура в форме гамбургера от Джеймса Дайва на выставке Sculpture by the Sea на пляже в австралийском Сиднее.

© AP Photo / Richard Drew

Майкл Кинлан, глава McDonald's Corporation вместе с Рональдом МакДональдом представляют гамбургер Arch в нью-йоркском Radio City в 1996 году. Акция по запуску нового продукта была направлена на привлечение большего числа взрослых в рестораны сети.

Майкл Кинлан, глава McDonald&#x27;s Corporation вместе с Рональдом МакДональдом представляют гамбургер Arch в нью-йоркском Radio City в 1996 году. Акция по запуску нового продукта была направлена на привлечение большего числа взрослых в рестораны сети. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Richard Drew

Майкл Кинлан, глава McDonald's Corporation вместе с Рональдом МакДональдом представляют гамбургер Arch в нью-йоркском Radio City в 1996 году. Акция по запуску нового продукта была направлена на привлечение большего числа взрослых в рестораны сети.

© AP Photo / Stephan Savoia

Арнольд Шварценеггер, в должности губернатора Калифорнии пробует гамбургер, завернутый в листья салата, в одном из ресторанов.

Арнольд Шварценеггер, в должности губернатора Калифорнии пробует гамбургер, завернутый в листья салата, в одном из ресторанов. - Sputnik Молдова
3/18
© AP Photo / Stephan Savoia

Арнольд Шварценеггер, в должности губернатора Калифорнии пробует гамбургер, завернутый в листья салата, в одном из ресторанов.

© AFP 2021 / Thomas Kienzle

Лабрадор совершат заплыв с любимым бургером. После закрытия купального сезона в общественном бассейне города Корбе недалеко от Штутгарта, бассейн открывают на один день для собак и их владельцев.

Лабрадор совершат заплыв с любимым бургером. После закрытия купального сезона в общественном бассейне города Корбе недалеко от Штутгарта, бассейн открывают на один день для собак и их владельцев. - Sputnik Молдова
4/18
© AFP 2021 / Thomas Kienzle

Лабрадор совершат заплыв с любимым бургером. После закрытия купального сезона в общественном бассейне города Корбе недалеко от Штутгарта, бассейн открывают на один день для собак и их владельцев.

© AP Photo

Элеонора Рузвельт и преподобный Эдвард Робертс Мур пробуют гамбургеры, приготовленные герлскаутами на открытом огне, во время празднования Национальной недели герлскаутов.

Элеонора Рузвельт и преподобный Эдвард Робертс Мур пробуют гамбургеры, приготовленные герлскаутами на открытом огне, во время празднования Национальной недели герлскаутов. - Sputnik Молдова
5/18
© AP Photo

Элеонора Рузвельт и преподобный Эдвард Робертс Мур пробуют гамбургеры, приготовленные герлскаутами на открытом огне, во время празднования Национальной недели герлскаутов.

© AFP 2021 / Olivier Morin

Скульптура Тома Фридмана Big Big Mac на выставке Arts and Foods в Милане.

Скульптура Тома Фридмана Big Big Mac на выставке Arts and Foods в Милане. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Olivier Morin

Скульптура Тома Фридмана Big Big Mac на выставке Arts and Foods в Милане.

© AP Photo / Jan Bauer

Министру сельского хозяйства Германии Йохену Борхерту презентуют гигантский гамбургер на крупнейшей в мире ярмаркой продовольствия и сельского хозяйства "Зеленая неделя" (Gruene Woche), проходившей в Берлине в 1997 году. Гамбургер был изготовлен только из немецких продуктов.

Министру сельского хозяйства Германии Йохену Борхерту презентуют гигантский гамбургер на крупнейшей в мире ярмаркой продовольствия и сельского хозяйства &quot;Зеленая неделя&quot; (Gruene Woche), проходившей в Берлине в 1997 году. Гамбургер был изготовлен только из немецких продуктов. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Jan Bauer

Министру сельского хозяйства Германии Йохену Борхерту презентуют гигантский гамбургер на крупнейшей в мире ярмаркой продовольствия и сельского хозяйства "Зеленая неделя" (Gruene Woche), проходившей в Берлине в 1997 году. Гамбургер был изготовлен только из немецких продуктов.

© REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп угощает гамбургерами членов футбольной команды Национального чемпиона в Белом доме в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп угощает гамбургерами членов футбольной команды Национального чемпиона в Белом доме в Вашингтоне. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп угощает гамбургерами членов футбольной команды Национального чемпиона в Белом доме в Вашингтоне.

© AP Photo / Bob Schutz

Сенатор Клейборн Пелл, и его жена Нуала угощают гамбургерами студентов колледжа на ежегодном пикнике в саду своего дома в Вашингтоне, 1963 год.

Сенатор Клейборн Пелл, и его жена Нуала угощают гамбургерами студентов колледжа на ежегодном пикнике в саду своего дома в Вашингтоне, 1963 год. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Bob Schutz

Сенатор Клейборн Пелл, и его жена Нуала угощают гамбургерами студентов колледжа на ежегодном пикнике в саду своего дома в Вашингтоне, 1963 год.

© AP Photo / Nelson Antoine

Участник гонок Red Bull Soapbox в Сан-Паулу на повозке в форме гамбургера, апрель 2019-го.

Участник гонок Red Bull Soapbox в Сан-Паулу на повозке в форме гамбургера, апрель 2019-го. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Nelson Antoine

Участник гонок Red Bull Soapbox в Сан-Паулу на повозке в форме гамбургера, апрель 2019-го.

© AP Photo / Reed Saxon

Юный любитель животных и волонтер Дэниел Эспиноза решил перекусить гамбургером прямо в собачьей будке. Фото сделано 26 апреля 1997 года.

Юный любитель животных и волонтер Дэниел Эспиноза решил перекусить гамбургером прямо в собачьей будке. Фото сделано 26 апреля 1997 года. - Sputnik Молдова
11/18
© AP Photo / Reed Saxon

Юный любитель животных и волонтер Дэниел Эспиноза решил перекусить гамбургером прямо в собачьей будке. Фото сделано 26 апреля 1997 года.

© AFP 2021 / Leon Neal

Болельщик в маске гамбургера в день матча Англия – Уэльс на Евро-2016.

Болельщик в маске гамбургера в день матча Англия – Уэльс на Евро-2016. - Sputnik Молдова
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© AFP 2021 / Leon Neal

Болельщик в маске гамбургера в день матча Англия – Уэльс на Евро-2016.

© AFP 2021 / Jana Chytilova / Freestyle Photo

А этот гамбургер выбросили на лед после хоккейного матча Senators и Boston Bruins.

А этот гамбургер выбросили на лед после хоккейного матча Senators и Boston Bruins. - Sputnik Молдова
13/18
© AFP 2021 / Jana Chytilova / Freestyle Photo

А этот гамбургер выбросили на лед после хоккейного матча Senators и Boston Bruins.

© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images

Шеф-повар и телеведущий Гай Фиери раздает гамбургеры гостям во время открытия ресторана в Лас-Вегасе.

Шеф-повар и телеведущий Гай Фиери раздает гамбургеры гостям во время открытия ресторана в Лас-Вегасе. - Sputnik Молдова
14/18
© AFP 2021 / Ethan Miller / Getty Images

Шеф-повар и телеведущий Гай Фиери раздает гамбургеры гостям во время открытия ресторана в Лас-Вегасе.

© AFP 2021 / Manan Vatsyayana

Булочки для бургеров в форме коронавируса от вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху.

Булочки для бургеров в форме коронавируса от вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху. - Sputnik Молдова
15/18
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana

Булочки для бургеров в форме коронавируса от вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху.

© AP Photo / David Scarbrough

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман не может себе отказать во вкусном гамбургере.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман не может себе отказать во вкусном гамбургере. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / David Scarbrough

Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман не может себе отказать во вкусном гамбургере.

© Sputnik / Sergey Guneev  / Перейти в фотобанк

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время рабочего завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в соседнем с Вашингтоном Арлингтоне.

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время рабочего завтрака в ресторане Ray&#x27;s Hell Burger в соседнем с Вашингтоном Арлингтоне. - Sputnik Молдова
17/18
© Sputnik / Sergey Guneev
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Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время рабочего завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в соседнем с Вашингтоном Арлингтоне.

© REUTERS / Luisa Gonzalez

Гамбургер, покрытый листовым золотом от ресторана Toro McCoy из Боготы, Колумбия.

Гамбургер, покрытый листовым золотом от ресторана Toro McCoy из Боготы, Колумбия. - Sputnik Молдова
18/18
© REUTERS / Luisa Gonzalez

Гамбургер, покрытый листовым золотом от ресторана Toro McCoy из Боготы, Колумбия.

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