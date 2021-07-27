Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
Скульптура в форме гамбургера от Джеймса Дайва на выставке Sculpture by the Sea на пляже в австралийском Сиднее.
Скульптура в форме гамбургера от Джеймса Дайва на выставке Sculpture by the Sea на пляже в австралийском Сиднее.
Майкл Кинлан, глава McDonald's Corporation вместе с Рональдом МакДональдом представляют гамбургер Arch в нью-йоркском Radio City в 1996 году. Акция по запуску нового продукта была направлена на привлечение большего числа взрослых в рестораны сети.
Майкл Кинлан, глава McDonald's Corporation вместе с Рональдом МакДональдом представляют гамбургер Arch в нью-йоркском Radio City в 1996 году. Акция по запуску нового продукта была направлена на привлечение большего числа взрослых в рестораны сети.
Арнольд Шварценеггер, в должности губернатора Калифорнии пробует гамбургер, завернутый в листья салата, в одном из ресторанов.
Арнольд Шварценеггер, в должности губернатора Калифорнии пробует гамбургер, завернутый в листья салата, в одном из ресторанов.
Лабрадор совершат заплыв с любимым бургером. После закрытия купального сезона в общественном бассейне города Корбе недалеко от Штутгарта, бассейн открывают на один день для собак и их владельцев.
Лабрадор совершат заплыв с любимым бургером. После закрытия купального сезона в общественном бассейне города Корбе недалеко от Штутгарта, бассейн открывают на один день для собак и их владельцев.
Элеонора Рузвельт и преподобный Эдвард Робертс Мур пробуют гамбургеры, приготовленные герлскаутами на открытом огне, во время празднования Национальной недели герлскаутов.
Элеонора Рузвельт и преподобный Эдвард Робертс Мур пробуют гамбургеры, приготовленные герлскаутами на открытом огне, во время празднования Национальной недели герлскаутов.
Скульптура Тома Фридмана Big Big Mac на выставке Arts and Foods в Милане.
Скульптура Тома Фридмана Big Big Mac на выставке Arts and Foods в Милане.
Министру сельского хозяйства Германии Йохену Борхерту презентуют гигантский гамбургер на крупнейшей в мире ярмаркой продовольствия и сельского хозяйства "Зеленая неделя" (Gruene Woche), проходившей в Берлине в 1997 году. Гамбургер был изготовлен только из немецких продуктов.
Министру сельского хозяйства Германии Йохену Борхерту презентуют гигантский гамбургер на крупнейшей в мире ярмаркой продовольствия и сельского хозяйства "Зеленая неделя" (Gruene Woche), проходившей в Берлине в 1997 году. Гамбургер был изготовлен только из немецких продуктов.
Президент США Дональд Трамп угощает гамбургерами членов футбольной команды Национального чемпиона в Белом доме в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп угощает гамбургерами членов футбольной команды Национального чемпиона в Белом доме в Вашингтоне.
Сенатор Клейборн Пелл, и его жена Нуала угощают гамбургерами студентов колледжа на ежегодном пикнике в саду своего дома в Вашингтоне, 1963 год.
Сенатор Клейборн Пелл, и его жена Нуала угощают гамбургерами студентов колледжа на ежегодном пикнике в саду своего дома в Вашингтоне, 1963 год.
Участник гонок Red Bull Soapbox в Сан-Паулу на повозке в форме гамбургера, апрель 2019-го.
Участник гонок Red Bull Soapbox в Сан-Паулу на повозке в форме гамбургера, апрель 2019-го.
Юный любитель животных и волонтер Дэниел Эспиноза решил перекусить гамбургером прямо в собачьей будке. Фото сделано 26 апреля 1997 года.
Юный любитель животных и волонтер Дэниел Эспиноза решил перекусить гамбургером прямо в собачьей будке. Фото сделано 26 апреля 1997 года.
Болельщик в маске гамбургера в день матча Англия – Уэльс на Евро-2016.
Болельщик в маске гамбургера в день матча Англия – Уэльс на Евро-2016.
А этот гамбургер выбросили на лед после хоккейного матча Senators и Boston Bruins.
А этот гамбургер выбросили на лед после хоккейного матча Senators и Boston Bruins.
Шеф-повар и телеведущий Гай Фиери раздает гамбургеры гостям во время открытия ресторана в Лас-Вегасе.
Шеф-повар и телеведущий Гай Фиери раздает гамбургеры гостям во время открытия ресторана в Лас-Вегасе.
Булочки для бургеров в форме коронавируса от вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху.
Булочки для бургеров в форме коронавируса от вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман не может себе отказать во вкусном гамбургере.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман не может себе отказать во вкусном гамбургере.
Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время рабочего завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в соседнем с Вашингтоном Арлингтоне.
Президент РФ Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время рабочего завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в соседнем с Вашингтоном Арлингтоне.
Гамбургер, покрытый листовым золотом от ресторана Toro McCoy из Боготы, Колумбия.
Гамбургер, покрытый листовым золотом от ресторана Toro McCoy из Боготы, Колумбия.