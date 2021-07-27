https://ru.sputnik.md/20210727/granicza-moldova-prosrochennyj-pasport-43303731.html

Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы

Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы

Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы

2021-07-27T17:03+0300

2021-07-27T17:03+0300

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общество

пограничная полиция

задержание

молдова

украина

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. На молдавско-украинской границе задержали гражданина Молдовы, пытавшегося пересечь границу в неположенном месте, сообщили в Пограничной полиции.Как отметили в ведомстве, наш соотечественник с 2017 года незаконно проживал на территории Украины с просроченным паспортом. В Молдову мужчина пытался попасть, чтобы обновить документы и далее легально въехать обратно на Украину, где его ждет сожительница."В Пограничную полицию Вулканешт обратились местные жители, они сообщили, что видели человека, который пересек границу Молдовы и направлялся вглубь страны. Нарушитель был задержан вблизи Вулканешт и села Виноградовка, в 500 метрах от границы", – отметили в Погранполиции.Там уточнили, что задержанным оказался 25-летний уроженец Вулканешт с просроченным паспортом.Открыто уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы.

https://ru.sputnik.md/20210727/kak-provozit-lekarstva-cherez-granitsu-43284150.html

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пограничная полиция, задержание, молдова, украина