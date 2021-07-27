https://ru.sputnik.md/20210727/granicza-moldova-prosrochennyj-pasport-43303731.html
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
2021-07-27T17:03+0300
2021-07-27T17:03+0300
2021-07-27T17:12+0300
общество
пограничная полиция
задержание
молдова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_883c4a70277b9c5a15f2cbf22b2fd57a.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. На молдавско-украинской границе задержали гражданина Молдовы, пытавшегося пересечь границу в неположенном месте, сообщили в Пограничной полиции.Как отметили в ведомстве, наш соотечественник с 2017 года незаконно проживал на территории Украины с просроченным паспортом. В Молдову мужчина пытался попасть, чтобы обновить документы и далее легально въехать обратно на Украину, где его ждет сожительница."В Пограничную полицию Вулканешт обратились местные жители, они сообщили, что видели человека, который пересек границу Молдовы и направлялся вглубь страны. Нарушитель был задержан вблизи Вулканешт и села Виноградовка, в 500 метрах от границы", – отметили в Погранполиции.Там уточнили, что задержанным оказался 25-летний уроженец Вулканешт с просроченным паспортом.Открыто уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-provozit-lekarstva-cherez-granitsu-43284150.html
молдова
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_2d9cd4bed0626c09d0b4acbb316aad47.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
пограничная полиция, задержание, молдова, украина
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
17:03 27.07.2021 (обновлено: 17:12 27.07.2021)
Мужчина с недействительным паспортом попытался незаконно вернуться в Молдову, чтобы обновить свои документы.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. На молдавско-украинской границе задержали гражданина Молдовы, пытавшегося пересечь границу в неположенном месте, сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, наш соотечественник с 2017 года незаконно проживал на территории Украины с просроченным паспортом. В Молдову мужчина пытался попасть, чтобы обновить документы и далее легально въехать обратно на Украину, где его ждет сожительница.
"В Пограничную полицию Вулканешт обратились местные жители, они сообщили, что видели человека, который пересек границу Молдовы и направлялся вглубь страны. Нарушитель был задержан вблизи Вулканешт и села Виноградовка, в 500 метрах от границы", – отметили в Погранполиции.
Там уточнили, что задержанным оказался 25-летний уроженец Вулканешт с просроченным паспортом.
Открыто уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы.