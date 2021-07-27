Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210727/granicza-moldova-prosrochennyj-pasport-43303731.html
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
2021-07-27T17:03+0300
2021-07-27T17:12+0300
общество
пограничная полиция
задержание
молдова
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_883c4a70277b9c5a15f2cbf22b2fd57a.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. На молдавско-украинской границе задержали гражданина Молдовы, пытавшегося пересечь границу в неположенном месте, сообщили в Пограничной полиции.Как отметили в ведомстве, наш соотечественник с 2017 года незаконно проживал на территории Украины с просроченным паспортом. В Молдову мужчина пытался попасть, чтобы обновить документы и далее легально въехать обратно на Украину, где его ждет сожительница."В Пограничную полицию Вулканешт обратились местные жители, они сообщили, что видели человека, который пересек границу Молдовы и направлялся вглубь страны. Нарушитель был задержан вблизи Вулканешт и села Виноградовка, в 500 метрах от границы", – отметили в Погранполиции.Там уточнили, что задержанным оказался 25-летний уроженец Вулканешт с просроченным паспортом.Открыто уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-provozit-lekarstva-cherez-granitsu-43284150.html
молдова
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_2d9cd4bed0626c09d0b4acbb316aad47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пограничная полиция, задержание, молдова, украина

Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы

17:03 27.07.2021 (обновлено: 17:12 27.07.2021)
71
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Мужчина с недействительным паспортом попытался незаконно вернуться в Молдову, чтобы обновить свои документы.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. На молдавско-украинской границе задержали гражданина Молдовы, пытавшегося пересечь границу в неположенном месте, сообщили в Пограничной полиции.
Как отметили в ведомстве, наш соотечественник с 2017 года незаконно проживал на территории Украины с просроченным паспортом. В Молдову мужчина пытался попасть, чтобы обновить документы и далее легально въехать обратно на Украину, где его ждет сожительница.
"В Пограничную полицию Вулканешт обратились местные жители, они сообщили, что видели человека, который пересек границу Молдовы и направлялся вглубь страны. Нарушитель был задержан вблизи Вулканешт и села Виноградовка, в 500 метрах от границы", – отметили в Погранполиции.
лекарства - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Общество
Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
13:49
377
Там уточнили, что задержанным оказался 25-летний уроженец Вулканешт с просроченным паспортом.
Открыто уголовное расследование по факту незаконного пересечения границы.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:03Пересекал границу с просроченным паспортом: задержан гражданин Молдовы
16:34Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят
16:13Виновато поколение: в Америке нашли причину своих несчастий
15:44Скоро возобновятся авиарейсы Москва - Кишинев: что нужно знать
15:21Девятилетняя девочка-гений из Москвы поступила в МГУ
14:55В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет
14:31Лимит исчерпан: Минфин США заявил об угрозе дефолта
14:26Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
14:15Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
13:49Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
13:30Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
13:08КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему
12:44Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы
12:21Мощный взрыв на химзаводе в Германии - есть пострадавшие
11:53Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку
11:31Стрельба накануне тайфуна: первые комментарии молдавских лучников из Токио
11:04Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
10:34Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
10:13Где в Кишиневе 27 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Крупный град на севере Италии - повреждены машины и дома