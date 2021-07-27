https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html

Как коронавирус влияет на слух

Как коронавирус влияет на слух

Ученый рассказал, почему коронавирус снижает слух

2021-07-27T09:02+0300

2021-07-27T09:02+0300

2021-07-27T09:02+0300

коронавирус

слух

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1666/35/16663522_0:152:4105:2461_1920x0_80_0_0_92026221bd4c4ebcc58c72b4d52f6c72.jpg

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции отмечаются не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, одной из причин является то, что COVID-19 поражает нервную систему.Причем, по его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.Вторая возможная причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы."Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит", — уточнил Зайцев.Если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.

https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

слух, вакцина