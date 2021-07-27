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Как коронавирус влияет на слух
Как коронавирус влияет на слух
Ученый рассказал, почему коронавирус снижает слух
2021-07-27T09:02+0300
2021-07-27T09:02+0300
коронавирус
слух
вакцина
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции отмечаются не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, одной из причин является то, что COVID-19 поражает нервную систему.Причем, по его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.Вторая возможная причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы."Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит", — уточнил Зайцев.Если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.
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слух, вакцина

Как коронавирус влияет на слух

09:02 27.07.2021
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© Photo : "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin mətbuat xidməti"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində "Sağlamlıq günü" adlı tədbir
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində Sağlamlıq günü adlı tədbir - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Photo : "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin mətbuat xidməti
Одним из побочных эффектов COVID-19 является снижение слуха.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции отмечаются не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха. Как рассказал в интервью радио Sputnik ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, одной из причин является то, что COVID-19 поражает нервную систему.
"Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух", — пояснил специалист.
Причем, по его словам, могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Иными словами, ухудшение слуха может быть весьма значительным.
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Вторая возможная причина — это поражение вирусом слуховой (евстахиевой) трубы.
"Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит", — уточнил Зайцев.
Если вы отмечаете ухудшение слуха, нужно срочно обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.
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