https://ru.sputnik.md/20210727/kak-provozit-lekarstva-cherez-granitsu-43284150.html

Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы

Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы

Как провозить через границу лекарства основные правила и какие документы нужно иметь

2021-07-27T13:49+0300

2021-07-27T13:49+0300

2021-07-27T13:49+0300

общество

лекарства

граница

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Путешествие за границу во время лечения: главные правила провоза медицинских препаратов напомнили в Таможенной службе Молдовы.Как можно провозить лекарстваКак отметили в службе, лекарства являются частью категории товаров для личного пользования или потребления и разрешены к перевозу. Однако это можно делать лишь при условии, что количество лекарств в багаже не превышает необходимого для лечения в стране или на период путешествия.Почему лекарство нужно провозить с рецептомТам добавили, что на практике таможенники все чаще обнаруживают в почтовых отправлениях лекарства, содержащие психотропные вещества или наркотики. И даже если в других странах такие препараты продаются без рецепта, то в Молдове они отпускаются только по нему."Ввоз таких веществ в страну классифицируется как контрабанда и может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет. Рекомендуем приобретать такие таблетки только по рецепту врача", - уточнили таможенники.Список веществ подлежащих контролюКак уточнили в службе, в эту категорию входят такие препараты, как "Модафинил", "Алпразолам" или "Трамадол". С полным списком наркотических и психотропных веществ, находящихся под контролем, можно ознакомиться здесь.В то же время, если планируется авиарейс, то рекомендуется проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах или возможных ограничениях, налагаемых на перевозку лекарств.

https://ru.sputnik.md/20210310/problema-prosrochennykh-lekarstv-v-moldove-kakova-opasnost-dlya-cheloveka-33928657.html

https://ru.sputnik.md/20200923/pervoe-besplatnoe-lekarstvo-ot-covid-19-kogda-ono-poyavitsya-v-moldove-31775157.html

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лекарства, граница, молдова