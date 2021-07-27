https://ru.sputnik.md/20210727/kak-provozit-lekarstva-cherez-granitsu-43284150.html
Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
Как провозить через границу лекарства основные правила и какие документы нужно иметь
2021-07-27T13:49+0300
2021-07-27T13:49+0300
2021-07-27T13:49+0300
общество
лекарства
граница
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Путешествие за границу во время лечения: главные правила провоза медицинских препаратов напомнили в Таможенной службе Молдовы.Как можно провозить лекарстваКак отметили в службе, лекарства являются частью категории товаров для личного пользования или потребления и разрешены к перевозу. Однако это можно делать лишь при условии, что количество лекарств в багаже не превышает необходимого для лечения в стране или на период путешествия.Почему лекарство нужно провозить с рецептомТам добавили, что на практике таможенники все чаще обнаруживают в почтовых отправлениях лекарства, содержащие психотропные вещества или наркотики. И даже если в других странах такие препараты продаются без рецепта, то в Молдове они отпускаются только по нему."Ввоз таких веществ в страну классифицируется как контрабанда и может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет. Рекомендуем приобретать такие таблетки только по рецепту врача", - уточнили таможенники.Список веществ подлежащих контролюКак уточнили в службе, в эту категорию входят такие препараты, как "Модафинил", "Алпразолам" или "Трамадол". С полным списком наркотических и психотропных веществ, находящихся под контролем, можно ознакомиться здесь.В то же время, если планируется авиарейс, то рекомендуется проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах или возможных ограничениях, налагаемых на перевозку лекарств.
https://ru.sputnik.md/20210310/problema-prosrochennykh-lekarstv-v-moldove-kakova-opasnost-dlya-cheloveka-33928657.html
https://ru.sputnik.md/20200923/pervoe-besplatnoe-lekarstvo-ot-covid-19-kogda-ono-poyavitsya-v-moldove-31775157.html
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лекарства, граница, молдова
Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
Лекарства - часть категории товаров для личного пользования или потребления, однако для их провоза через границу нужно соблюсти некоторые правила.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Путешествие за границу во время лечения: главные правила провоза медицинских препаратов напомнили в Таможенной службе Молдовы.
Как можно провозить лекарства
Как отметили в службе, лекарства являются частью категории товаров для личного пользования или потребления и разрешены к перевозу. Однако это можно делать лишь при условии, что количество лекарств в багаже не превышает необходимого для лечения в стране или на период путешествия.
"Еще одно обязательное условие - к препаратам должен быть приложен рецепт, на основании которого они были выданы, или другие документы медицинских учреждений с указанием наименования лекарств, способа и продолжительности приема", - говорится в сообщении Таможенной службы.
Почему лекарство нужно провозить с рецептом
Там добавили, что на практике таможенники все чаще обнаруживают в почтовых отправлениях лекарства, содержащие психотропные вещества или наркотики. И даже если в других странах такие препараты продаются без рецепта, то в Молдове они отпускаются только по нему.
"Ввоз таких веществ в страну классифицируется как контрабанда и может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет. Рекомендуем приобретать такие таблетки только по рецепту врача", - уточнили таможенники.
Список веществ подлежащих контролю
Как уточнили в службе, в эту категорию входят такие препараты, как "Модафинил", "Алпразолам" или "Трамадол". С полным списком наркотических и психотропных веществ, находящихся под контролем, можно ознакомиться здесь.
В то же время, если планируется авиарейс, то рекомендуется проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах или возможных ограничениях, налагаемых на перевозку лекарств.