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Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
Как провозить через границу лекарства основные правила и какие документы нужно иметь
2021-07-27T13:49+0300
2021-07-27T13:49+0300
общество
лекарства
граница
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Путешествие за границу во время лечения: главные правила провоза медицинских препаратов напомнили в Таможенной службе Молдовы.Как можно провозить лекарстваКак отметили в службе, лекарства являются частью категории товаров для личного пользования или потребления и разрешены к перевозу. Однако это можно делать лишь при условии, что количество лекарств в багаже не превышает необходимого для лечения в стране или на период путешествия.Почему лекарство нужно провозить с рецептомТам добавили, что на практике таможенники все чаще обнаруживают в почтовых отправлениях лекарства, содержащие психотропные вещества или наркотики. И даже если в других странах такие препараты продаются без рецепта, то в Молдове они отпускаются только по нему."Ввоз таких веществ в страну классифицируется как контрабанда и может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет. Рекомендуем приобретать такие таблетки только по рецепту врача", - уточнили таможенники.Список веществ подлежащих контролюКак уточнили в службе, в эту категорию входят такие препараты, как "Модафинил", "Алпразолам" или "Трамадол". С полным списком наркотических и психотропных веществ, находящихся под контролем, можно ознакомиться здесь.В то же время, если планируется авиарейс, то рекомендуется проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах или возможных ограничениях, налагаемых на перевозку лекарств.
https://ru.sputnik.md/20210310/problema-prosrochennykh-lekarstv-v-moldove-kakova-opasnost-dlya-cheloveka-33928657.html
https://ru.sputnik.md/20200923/pervoe-besplatnoe-lekarstvo-ot-covid-19-kogda-ono-poyavitsya-v-moldove-31775157.html
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лекарства, граница, молдова

Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы

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© Sputnik / Mihai Carausлекарства
лекарства - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Лекарства - часть категории товаров для личного пользования или потребления, однако для их провоза через границу нужно соблюсти некоторые правила.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Путешествие за границу во время лечения: главные правила провоза медицинских препаратов напомнили в Таможенной службе Молдовы.

Как можно провозить лекарства

Как отметили в службе, лекарства являются частью категории товаров для личного пользования или потребления и разрешены к перевозу. Однако это можно делать лишь при условии, что количество лекарств в багаже не превышает необходимого для лечения в стране или на период путешествия.

"Еще одно обязательное условие - к препаратам должен быть приложен рецепт, на основании которого они были выданы, или другие документы медицинских учреждений с указанием наименования лекарств, способа и продолжительности приема", - говорится в сообщении Таможенной службы.

Почему лекарство нужно провозить с рецептом

Там добавили, что на практике таможенники все чаще обнаруживают в почтовых отправлениях лекарства, содержащие психотропные вещества или наркотики. И даже если в других странах такие препараты продаются без рецепта, то в Молдове они отпускаются только по нему.
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"Ввоз таких веществ в страну классифицируется как контрабанда и может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет. Рекомендуем приобретать такие таблетки только по рецепту врача", - уточнили таможенники.

Список веществ подлежащих контролю

Как уточнили в службе, в эту категорию входят такие препараты, как "Модафинил", "Алпразолам" или "Трамадол". С полным списком наркотических и психотропных веществ, находящихся под контролем, можно ознакомиться здесь.
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В то же время, если планируется авиарейс, то рекомендуется проконсультироваться с представителями авиакомпании о правилах или возможных ограничениях, налагаемых на перевозку лекарств.
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