https://ru.sputnik.md/20210727/katane-budet-li-pas-sotrudnichat-s-oppozitsiey-43172562.html

Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией

Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией

Аналитик оценил уровень открытости к сотрудничеству партии "Действие и солидарность" и привел пример того, как уничтожались партнеры.

2021-07-27T09:00+0300

2021-07-27T09:00+0300

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Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией

Едва ли у партии, которая взяла абсолютное большинство в новом парламенте, есть необходимость с кем-то сотрудничать. С другой стороны, стоит учитывать разное видение и отношение к разным вещам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.К пример, продолжил Катанэ, если вспомнить Партию Андрея Нэстасе "Платформа достоинство и правда" (ППДП), то Майя Санду и Партия "Действие и солидарность" (PAS) практически эту партию уничтожили. Поэтому трудно сказать, кто бы мог сотрудничать в нормальном ключе с PAS, став ее партнером.

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2021

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