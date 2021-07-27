https://ru.sputnik.md/20210727/katane-budet-li-pas-sotrudnichat-s-oppozitsiey-43172562.html
Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
Аналитик оценил уровень открытости к сотрудничеству партии "Действие и солидарность" и привел пример того, как уничтожались партнеры.
2021-07-27T09:00+0300
2021-07-27T09:00+0300
2021-07-27T09:18+0300
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Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
Едва ли у партии, которая взяла абсолютное большинство в новом парламенте, есть необходимость с кем-то сотрудничать. С другой стороны, стоит учитывать разное видение и отношение к разным вещам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик Виталий Катанэ.К пример, продолжил Катанэ, если вспомнить Партию Андрея Нэстасе "Платформа достоинство и правда" (ППДП), то Майя Санду и Партия "Действие и солидарность" (PAS) практически эту партию уничтожили. Поэтому трудно сказать, кто бы мог сотрудничать в нормальном ключе с PAS, став ее партнером.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
09:00 27.07.2021 (обновлено: 09:18 27.07.2021)
Аналитик оценил уровень открытости к сотрудничеству Партии "Действие и солидарность" и привел пример того, как уничтожались партнеры.
Едва ли у партии, которая взяла абсолютное большинство в новом парламенте, есть необходимость с кем-то сотрудничать. С другой стороны, стоит учитывать разное видение и отношение к разным вещам. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик Виталий Катанэ.
"Наверное, нужно учесть и то, что партия Майи Санду и сама Майя Санду - такие люди, у которых вряд ли получится с кем-то сотрудничать: мы знаем, какие у них были отношения в разных ситуациях даже со своими партнерами".
Виталий Катанэ
Политический аналитик
К пример, продолжил Катанэ, если вспомнить Партию Андрея Нэстасе "Платформа достоинство и правда" (ППДП), то Майя Санду и Партия "Действие и солидарность" (PAS) практически эту партию уничтожили. Поэтому трудно сказать, кто бы мог сотрудничать в нормальном ключе с PAS, став ее партнером.
"Все, кто связывался с PAS, на мой взгляд, только теряли от этого. Я не вижу никаких предпосылок. А оппозиция должна заняться своей деятельностью, и этого, наверное, будет достаточно", - заключил собеседник.