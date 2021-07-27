Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210727/ks-otmenil-reshenie-ob-izmenenii-sostava-byuro-byvshego-parlamenta---pochemu-43284557.html
КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему
КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему
Конституционный суд принял принципиальное, но не имеющее юридических последствий решение. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T13:08+0300
2021-07-27T13:45+0300
политика
молдова
конституционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/42986368_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_912578f093197129a877693d21984ed7.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным решение парламента от 3 декабря 2020 года об изменении номинального состава постоянного бюро парламента. решение принято во вторник, 27 июля, по запросу уже бывших депутатов парламента от Партии “Платформа достоинство и правда" Дину Плынгэу и Марии Чобану.На скандальном заседании парламента 3 декабря парламентское большинство, состоящее из депутатов Партии социалистов и парламентской группы “За Молдову”, проголосовало за изменение состава постоянного бюро парламента, а именно: включила в состав бюро членов парламентских групп Pro Moldova и “За Молдову”, а также исключило из состава бюро одного представителя Демпартии.Депутаты Плынгэу и Чобану потребовали от Конституционного суда отменить это решение, ссылаясь на процессуальные нарушения при принятии. Их обращение в КС было зарегистрировано 7 декабря 2020 года.Уже после признания результатов, 27 июля, КС согласился с доводами депутатов и отменил решение парламента.Напомним, пленарное заседание высшего законодательного органа 3 декабря 2020 года проходило жарко: представители оппозиции выступили против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокировали трибуну.Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/17/42986368_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_a6fc47af78ac01e35dce8a9e9045933a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, конституционный суд

КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему

13:08 27.07.2021 (обновлено: 13:45 27.07.2021)
306
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Конституционный суд принял принципиальное, но не имеющее юридических последствий решение.
КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным решение парламента от 3 декабря 2020 года об изменении номинального состава постоянного бюро парламента. решение принято во вторник, 27 июля, по запросу уже бывших депутатов парламента от Партии “Платформа достоинство и правда" Дину Плынгэу и Марии Чобану.
На скандальном заседании парламента 3 декабря парламентское большинство, состоящее из депутатов Партии социалистов и парламентской группы “За Молдову”, проголосовало за изменение состава постоянного бюро парламента, а именно: включила в состав бюро членов парламентских групп Pro Moldova и “За Молдову”, а также исключило из состава бюро одного представителя Демпартии.
Депутаты Плынгэу и Чобану потребовали от Конституционного суда отменить это решение, ссылаясь на процессуальные нарушения при принятии. Их обращение в КС было зарегистрировано 7 декабря 2020 года.
Уже после признания результатов, 27 июля, КС согласился с доводами депутатов и отменил решение парламента.
Напомним, пленарное заседание высшего законодательного органа 3 декабря 2020 года проходило жарко: представители оппозиции выступили против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокировали трибуну.
Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:55В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет
14:31Лимит исчерпан: Минфин США заявил об угрозе дефолта
14:26Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
14:15Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
13:49Как провозить через границу лекарства - объяснение Таможенной службы
13:30Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
13:08КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему
12:44Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы
12:21Мощный взрыв на химзаводе в Германии - есть пострадавшие
11:53Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку
11:31Стрельба накануне тайфуна: первые комментарии молдавских лучников из Токио
11:04Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
10:34Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
10:13Где в Кишиневе 27 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Крупный град на севере Италии - повреждены машины и дома
09:28Молдавские лучники завершили выступление на Играх в Токио
09:02Как коронавирус влияет на слух
09:00Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
08:40Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
08:30"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым