https://ru.sputnik.md/20210727/ks-otmenil-reshenie-ob-izmenenii-sostava-byuro-byvshego-parlamenta---pochemu-43284557.html

КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему

КС отменил решение об изменении состава бюро бывшего парламента - почему

Конституционный суд принял принципиальное, но не имеющее юридических последствий решение. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T13:08+0300

2021-07-27T13:08+0300

2021-07-27T13:45+0300

политика

молдова

конституционный суд

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КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным решение парламента от 3 декабря 2020 года об изменении номинального состава постоянного бюро парламента. решение принято во вторник, 27 июля, по запросу уже бывших депутатов парламента от Партии “Платформа достоинство и правда" Дину Плынгэу и Марии Чобану.На скандальном заседании парламента 3 декабря парламентское большинство, состоящее из депутатов Партии социалистов и парламентской группы “За Молдову”, проголосовало за изменение состава постоянного бюро парламента, а именно: включила в состав бюро членов парламентских групп Pro Moldova и “За Молдову”, а также исключило из состава бюро одного представителя Демпартии.Депутаты Плынгэу и Чобану потребовали от Конституционного суда отменить это решение, ссылаясь на процессуальные нарушения при принятии. Их обращение в КС было зарегистрировано 7 декабря 2020 года.Уже после признания результатов, 27 июля, КС согласился с доводами депутатов и отменил решение парламента.Напомним, пленарное заседание высшего законодательного органа 3 декабря 2020 года проходило жарко: представители оппозиции выступили против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокировали трибуну.Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.

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2021

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молдова, конституционный суд