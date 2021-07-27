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Курс валют на среду — доллар и евро существенно ослабнут

Курс валют на среду — доллар и евро существенно ослабнут

курс валют на 28 июня доллар евро лей

2021-07-27T22:00+0300

2021-07-27T22:00+0300

2021-07-27T22:00+0300

курс валют в молдове

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 28 июля. Доллар и евро заметно просядут по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на семь банов и закрепится на уровне 21,2186 лея.Доллар США уступит пять банов, пробьет отметку в 18 леев и остановится на 17,9987 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 27 июля немного прибавит в цене российский рубль, который разместится на уровне 0,2441 лея. Украинская гривна тоже немного подрастет и будет стоить 0,6695 лея. Румынский лей, наоборот, подешевеет до 4,3131 в пересчете на национальную валюту.

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют в молдове, евро, доллар, деньги