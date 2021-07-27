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Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды
Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды
Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды
2021-07-27T22:30+0300
2021-07-27T22:30+0300
общество
метеорный поток персеиды
космос
россия
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В этом году пик метеорного потока Персеиды придется на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.Отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния 8 августа и к тому времени, когда поток достигнет пика, не будет мешать наблюдениям.Смотреть за Персеидами специалисты рекомендуют с полуночи до рассвета, причем повышенный фон метеорной активности начнется 5 августа и завершится 20 августа. Метеоры будут лететь равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть.На небе будут видны яркие белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров будет достигать 60 километров в секунду, некоторые из них будут светиться до нескольких секунд.Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере и образуют яркие треки, так называемый "звездный дождь".Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры). В середине августа радиант располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.
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метеорный поток персеиды, космос, россия

Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды

22:30 27.07.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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В Московском планетарии рассказали, когда в этом году можно будет полюбоваться традиционным августовским звездопадом.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В этом году пик метеорного потока Персеиды придется на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

"При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту! Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния 8 августа и к тому времени, когда поток достигнет пика, не будет мешать наблюдениям.
Смотреть за Персеидами специалисты рекомендуют с полуночи до рассвета, причем повышенный фон метеорной активности начнется 5 августа и завершится 20 августа. Метеоры будут лететь равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть.
На небе будут видны яркие белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров будет достигать 60 километров в секунду, некоторые из них будут светиться до нескольких секунд.
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере и образуют яркие треки, так называемый "звездный дождь".
Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры). В середине августа радиант располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.
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