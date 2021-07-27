https://ru.sputnik.md/20210727/meteornyy-potok-perseidy-43291145.html

Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды

Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды

Августовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды

2021-07-27T22:30+0300

2021-07-27T22:30+0300

2021-07-27T22:30+0300

общество

метеорный поток персеиды

космос

россия

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В этом году пик метеорного потока Персеиды придется на 12-13 августа, в небе можно будет видеть до двух "падающих звезд" в минуту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.Отмечается, что Луна пройдет фазу новолуния 8 августа и к тому времени, когда поток достигнет пика, не будет мешать наблюдениям.Смотреть за Персеидами специалисты рекомендуют с полуночи до рассвета, причем повышенный фон метеорной активности начнется 5 августа и завершится 20 августа. Метеоры будут лететь равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую его часть.На небе будут видны яркие белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Скорость метеоров будет достигать 60 километров в секунду, некоторые из них будут светиться до нескольких секунд.Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере и образуют яркие треки, так называемый "звездный дождь".Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры). В середине августа радиант располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.

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метеорный поток персеиды, космос, россия