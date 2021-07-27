https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
2021-07-27T13:30+0300
2021-07-27T13:30+0300
2021-07-27T13:30+0300
коронавирус
вакцина
исследование
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Министерство здравоохранения России одобрило проведение совместного исследования вакцин против COVID-19 AstraZeneca и "Спутник Лайт", передает РИА Новости.В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря 2020 года подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
https://ru.sputnik.md/20210626/V-grazhdanskiy-oborot-v-Rossii-vyshli-pervye-serii-Sputnika-Layt-35265561.html
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вакцина, исследование
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
Научное исследование планируется завершить в начале марта 2022 года.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Министерство здравоохранения России одобрило проведение совместного исследования вакцин против COVID-19 AstraZeneca и "Спутник Лайт", передает РИА Новости
.
"Простое, слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст", для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых", — указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.
В тестах примут участие 150 пациентов. Завершить их планируется 2 марта 2022 года.
Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря 2020 года подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и проведении клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.