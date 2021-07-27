https://ru.sputnik.md/20210727/moldavskie-luchniki-zavershili-vystuplenie-na-igrakh-v-tokio--43266765.html

Молдавские лучники завершили выступление на Играх в Токио

Молдавские лучники завершили выступление на Играх в Токио

Выступление Молдавских лучников на Олимпийских играх в Токио

2021-07-27T09:28+0300

2021-07-27T09:28+0300

2021-07-27T09:28+0300

олимпиада в токио-2020

александра мырка

дан олару

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Молдавские лучники Дан Олару и Александра Мырка завершили свое выступление на Олимпийских играх в Токио. Спортсмены прошли квалификацию в индивидуальных соревнованиях, а дальше отправились в 1/32 финала. Мырка уступила на этой стадии китаянке Сяолей Янь.А Дан Олару проиграл лучнику из Канады Криспину Дуэнасу. В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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александра мырка, дан олару, молдова