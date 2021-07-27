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Власти Молдовы намерены быстрее вакцинировать сотрудников сектора HoReCa
Власти Молдовы намерены быстрее вакцинировать сотрудников сектора HoReCa
Вакцинация в секторе HoReCa в Молдове
2021-07-27T20:15+0300
2021-07-27T20:15+0300
коронавирус
вакцинация
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Молдавский Минздрав намерен усилить и ускорить процесс вакцинации сотрудников индустрии HoReCa. В связи с этим руководство министерства направило в Ассоциацию рестораторов республики (MAR) обращение для объединения усилий в этом направлении.Как отметили в ассоциации, "вакцинация – единственный способ сохранения общественного здоровья и управления пандемией COVID-19".В MAR также напомнили о постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17 июля 2021 года."Руководители учреждений, предприятий, организаций, агентств и компаний независимо от формы собственности должны обеспечить безопасные условия деятельности на рабочем месте, а также активное содействие и поощрение персонала к вакцинации против COVID-19 в качестве единственной меры общественного здравоохранения по профилактике инфекций и борьбе с ними с целью достижения к 1 сентября 2021 года показателя вакцинации среди сотрудников не менее 70%", – уточнили в ассоциации.В связи с этим MAR призвала руководство заведений сектора HoReCa выполнить это требование для обеспечения активности и здоровья населения.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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вакцинация, молдова

Власти Молдовы намерены быстрее вакцинировать сотрудников сектора HoReCa

20:15 27.07.2021
155
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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После обращения Минздрава Ассоциация рестораторов Молдовы призвала руководителей индустрии HoReCa активнее проводить вакцинацию персонала.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Молдавский Минздрав намерен усилить и ускорить процесс вакцинации сотрудников индустрии HoReCa. В связи с этим руководство министерства направило в Ассоциацию рестораторов республики (MAR) обращение для объединения усилий в этом направлении.
Как отметили в ассоциации, "вакцинация – единственный способ сохранения общественного здоровья и управления пандемией COVID-19".
В MAR также напомнили о постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 17 июля 2021 года.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
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"Руководители учреждений, предприятий, организаций, агентств и компаний независимо от формы собственности должны обеспечить безопасные условия деятельности на рабочем месте, а также активное содействие и поощрение персонала к вакцинации против COVID-19 в качестве единственной меры общественного здравоохранения по профилактике инфекций и борьбе с ними с целью достижения к 1 сентября 2021 года показателя вакцинации среди сотрудников не менее 70%", – уточнили в ассоциации.
В связи с этим MAR призвала руководство заведений сектора HoReCa выполнить это требование для обеспечения активности и здоровья населения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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