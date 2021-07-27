https://ru.sputnik.md/20210727/moschnyy-vzryv-na-khimzavode-v-germanii---zhitelyam-zapretili-otkryvat-okna-43274352.html

Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна

Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна

Появились первые кадры момента мощного взрыва на химзаводе в Германии

2021-07-27T12:21+0300

2021-07-27T12:21+0300

2021-07-27T12:21+0300

общество

химзавод

германия

взрыв

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем заводе в немецком Леверкузене, передает РИА Новости.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Местная полиция сообщила в Twitter об "аварийной" ситуации в Леверкузене, некоторые дороги закрыты для движения.Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям предписано не открывать окна.

https://ru.sputnik.md/20210722/vzryv-na-ukrainskom-khimzavode-bezopasno-li-dyshat-v-moldove-42952222.html

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химзавод, германия, взрыв