https://ru.sputnik.md/20210727/moschnyy-vzryv-na-khimzavode-v-germanii---zhitelyam-zapretili-otkryvat-okna-43274352.html
Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
Появились первые кадры момента мощного взрыва на химзаводе в Германии
2021-07-27T12:21+0300
2021-07-27T12:21+0300
2021-07-27T12:21+0300
общество
химзавод
германия
взрыв
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем заводе в немецком Леверкузене, передает РИА Новости.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Местная полиция сообщила в Twitter об "аварийной" ситуации в Леверкузене, некоторые дороги закрыты для движения.Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям предписано не открывать окна.
https://ru.sputnik.md/20210722/vzryv-na-ukrainskom-khimzavode-bezopasno-li-dyshat-v-moldove-42952222.html
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химзавод, германия, взрыв
Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
На кадрах из социальных сетей виден густой столб черного дыма, подымающийся над местом взрыва.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем заводе в немецком Леверкузене, передает РИА Новости
.
Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Местная полиция сообщила в Twitter об "аварийной" ситуации в Леверкузене, некоторые дороги закрыты для движения.
Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям предписано не открывать окна.