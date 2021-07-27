Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210727/moschnyy-vzryv-na-khimzavode-v-germanii---zhitelyam-zapretili-otkryvat-okna-43274352.html
Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
Появились первые кадры момента мощного взрыва на химзаводе в Германии
2021-07-27T12:21+0300
2021-07-27T12:21+0300
общество
химзавод
германия
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/13/35181373_0:191:3302:2048_1920x0_80_0_0_64c574b10002ea33a393099b9f72aab7.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем заводе в немецком Леверкузене, передает РИА Новости.Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Местная полиция сообщила в Twitter об "аварийной" ситуации в Леверкузене, некоторые дороги закрыты для движения.Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям предписано не открывать окна.
https://ru.sputnik.md/20210722/vzryv-na-ukrainskom-khimzavode-bezopasno-li-dyshat-v-moldove-42952222.html
германия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/13/35181373_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_d08f745f5c970e81e4d89db0dd4b7260.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
химзавод, германия, взрыв

Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна

12:21 27.07.2021
86
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСклад пиротехники горит в Москве
Склад пиротехники горит в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
На кадрах из социальных сетей виден густой столб черного дыма, подымающийся над местом взрыва.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Мощный взрыв прогремел на мусоросжигающем заводе в немецком Леверкузене, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Бюрриг на западе города. С места происшествия поднимается густой столб черного дыма, свидетельствуют фотографии из соцсетей.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Местная полиция сообщила в Twitter об "аварийной" ситуации в Леверкузене, некоторые дороги закрыты для движения.
Poluare - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Общество
Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове
22 июля, 17:20
351
Власти объявили "крайнюю степень опасности", ближайшие дороги закрыты, жителям предписано не открывать окна.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:21Мощный взрыв на химзаводе в Германии - жителям запретили открывать окна
11:53Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку
11:31Стрельба накануне тайфуна: первые комментарии молдавских лучников из Токио
11:04Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
10:34Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
10:13Где в Кишиневе 27 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Крупный град на севере Италии - повреждены машины и дома
09:28Молдавские лучники завершили выступление на Играх в Токио
09:02Как коронавирус влияет на слух
09:00Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
08:40Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
08:30"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым
08:00Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
07:30Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июля
06:40Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
00:01Погодные рекорды Молдовы 27 июля
ВчераРоссийская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса
ВчераКомпания Nestle отзовет из продажи до 50 видов мороженого из-за канцерогенов
ВчераВ ЕС заявили о рисках новой пандемии