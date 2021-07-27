https://ru.sputnik.md/20210727/nitstsa--spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-43292129.html

Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Французскую Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

2021-07-27T23:48+0300

2021-07-27T23:48+0300

2021-07-27T23:48+0300

культура

ницца

юнеско

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.Мэр назвал это событие историческим, уникальным и резонансным.Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.

https://ru.sputnik.md/20190211/Moldavskaya-iya-popadet-pod-zaschitu-YuNESKO-24624414.html

ницца

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