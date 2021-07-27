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Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Французскую Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
2021-07-27T23:48+0300
2021-07-27T23:48+0300
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ницца
юнеско
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.Мэр назвал это событие историческим, уникальным и резонансным.Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.
https://ru.sputnik.md/20190211/Moldavskaya-iya-popadet-pod-zaschitu-YuNESKO-24624414.html
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ницца, юнеско

Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

23:48 27.07.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Ницца
Города мира. Ницца - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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О важном событии сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

"Ницца, наш город, который мы так любим, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал Эстрози в Twitter.

Мэр назвал это событие историческим, уникальным и резонансным.
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Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.
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