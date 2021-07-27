https://ru.sputnik.md/20210727/nitstsa--spisok-vsemirnogo-naslediya-yunesko-43292129.html
Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Французскую Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
2021-07-27T23:48+0300
2021-07-27T23:48+0300
2021-07-27T23:48+0300
культура
ницца
юнеско
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.Мэр назвал это событие историческим, уникальным и резонансным.Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.
https://ru.sputnik.md/20190211/Moldavskaya-iya-popadet-pod-zaschitu-YuNESKO-24624414.html
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ницца, юнеско
Ниццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
О важном событии сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Французская Ницца внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает РИА Новости
. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
"Ницца, наш город, который мы так любим, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написал Эстрози в Twitter.
Мэр назвал это событие историческим, уникальным и резонансным.
Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в режиме онлайн и в китайском Фучжоу.