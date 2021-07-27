https://ru.sputnik.md/20210727/oftalmologi-obnaruzhili-neozhidannoe-posledstvie-dlitelnogo-covid-19-43273201.html

Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19

Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19

Ученые рассказали, как длительный коронавирус влияет на зрение

2021-07-27T14:15+0300

2021-07-27T14:15+0300

2021-07-27T14:15+0300

коронавирус

ученые

зрение

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Врачи обнаружили еще один признак длительного ковида — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Изменения чаще всего встречаются у тех людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами.У пациентов с длительным COVID-19 болезнь часто сопровождается такими симптомами, как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль, передает РИА Новости.Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковидом с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19.В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.

https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html

https://ru.sputnik.md/20210726/issledovanie-vaktsina-koronavirus-43261877.html

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ученые, зрение