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Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
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2021-07-27T14:15+0300
2021-07-27T14:15+0300
коронавирус
ученые
зрение
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Врачи обнаружили еще один признак длительного ковида — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Изменения чаще всего встречаются у тех людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами.У пациентов с длительным COVID-19 болезнь часто сопровождается такими симптомами, как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль, передает РИА Новости.Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковидом с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19.В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
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ученые, зрение

Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19

14:15 27.07.2021
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© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкПриморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке
Приморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк
Ученые сообщают, что длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Врачи обнаружили еще один признак длительного ковида — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Изменения чаще всего встречаются у тех людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами.
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У пациентов с длительным COVID-19 болезнь часто сопровождается такими симптомами, как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль, передает РИА Новости.
Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.
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Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковидом с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.
Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19.
"Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", — пишут авторы статьи.
В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.
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