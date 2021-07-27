https://ru.sputnik.md/20210727/oftalmologi-obnaruzhili-neozhidannoe-posledstvie-dlitelnogo-covid-19-43273201.html
Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
Ученые рассказали, как длительный коронавирус влияет на зрение
2021-07-27T14:15+0300
2021-07-27T14:15+0300
2021-07-27T14:15+0300
коронавирус
ученые
зрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/123/24/1232485_0:157:2243:1419_1920x0_80_0_0_5089b535e20046f563862f59e7f886b4.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Врачи обнаружили еще один признак длительного ковида — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Изменения чаще всего встречаются у тех людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами.У пациентов с длительным COVID-19 болезнь часто сопровождается такими симптомами, как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль, передает РИА Новости.Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковидом с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19.В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
https://ru.sputnik.md/20210726/issledovanie-vaktsina-koronavirus-43261877.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/123/24/1232485_0:0:2243:1682_1920x0_80_0_0_4e8bd997d0c57d0619c96b2045080575.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, зрение
Офтальмологи обнаружили неожиданное последствие длительного COVID-19
Ученые сообщают, что длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Врачи обнаружили еще один признак длительного ковида — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Изменения чаще всего встречаются у тех людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами.
У пациентов с длительным COVID-19 болезнь часто сопровождается такими симптомами, как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль, передает РИА Новости
.
Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным ковидом часто отмечаются потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.
Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы провели обследование роговицы глаза пациентов с длительным ковидом с помощью метода конфокальной микроскопии — неинвазивной лазерной визуализации, позволяющей видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени. Обычно конфокальную микроскопию роговицы используют для выявления повреждения нервов и воспалительных изменений, связанных с диабетической невропатией, рассеянным склерозом и фибромиалгией.
Сканирование роговицы показало, что пациенты с длительным ковидом через четыре недели после прохождения острого COVID-19 имеют более значительное повреждение нервных волокон роговицы и большее количество дендритных клеток по сравнению с теми, кто не был инфицирован COVID-19.
"Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", — пишут авторы статьи.
В целом, по оценкам ученых, длительный ковид развивается примерно у каждого десятого переболевшего.