https://ru.sputnik.md/20210727/organ-nepodkupnosti-konfiskatsia-imuschestva-43310458.html

Орган по неподкупности требует конфискации имущества экс-прокурора

Орган по неподкупности требует конфискации имущества экс-прокурора

Инспекторы Органа по неподкупности уверены, что бывший прокурор сознательно не указал в декларациях о доходах значительные суммы денег. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T22:16+0300

2021-07-27T22:16+0300

2021-07-27T22:16+0300

общество

неподкупность

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) обнаружил разницу доходов и расходов в размере более 835 тысяч леев в декларации бывшего прокурора.Как отметили в НОН, дело передано в суд для постановления о конфискации необоснованного имущества."Контроль был инициирован НОН в 2019 году на основании некоторых неясностей, которые возникли при обычных проверках деклараций о доходах и личных интересах", – пояснили в ведомстве.Инспекторы рассказали, что ими были сопоставлены доходы экс-прокурора в 2016 году и стоимость его квартиры в Кишиневе, а также другие расходы. В итоге была замечена разница в размере 296 тысяч леев, что в 2,9 раза превышает установленный законом лимит.Кроме того, была рассмотрена стоимость авто, приобретенного экс-прокурором в 2019 году. В итоге разница в доходах и расходах на покупку машины составила 538 тысяч леев, что в 3,9 раза превышает максимальную установленную законом сумму.Бывший прокурор рискует лишиться необоснованного имущества, а также получить запрет занимать государственные должности в течение трех лет.

https://ru.sputnik.md/20210712/organ-nepodkupnost-proveryaet-imuschestvo-neskolkikh-chinovnikov-35489402.html

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неподкупность, молдова