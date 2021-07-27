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"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым
"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым
Меньше часа длилось первое заседание парламента
2021-07-27T08:30+0300
2021-07-27T08:59+0300
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Меньше часа – именно столько длилось в понедельник, 26 июля, первое заседание нового парламента Республики Молдова. В нем был объявлен перерыв до четверга. В ходе учредительного заседания спикера и постоянное бюро не избрали."Объявляем паузу. Поскольку регламент парламента предусматривает 10 дней для формирования фракций и избрания руководства, мы предлагаем в ближайшие дни определиться с составом комиссии, спикера, вице-спикера, состава постоянного бюро парламента и собраться в четверг в 10.00", - сообщил лидер Партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.С чем связано такое быстрое заседание парламента и какими будут последующие – об этом и многом другом беседуем с политическими аналитиками Анжелой Колацки и Виталием Катанэ.
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видео, утро на sputnik’e, pas, парламент, майя санду, молдова

"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым

08:30 27.07.2021 (обновлено: 08:59 27.07.2021)
83
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем первое заседание нового парламента и рассуждаем о том, каким будет второе и последующие.
Меньше часа – именно столько длилось в понедельник, 26 июля, первое заседание нового парламента Республики Молдова. В нем был объявлен перерыв до четверга. В ходе учредительного заседания спикера и постоянное бюро не избрали.
"Объявляем паузу. Поскольку регламент парламента предусматривает 10 дней для формирования фракций и избрания руководства, мы предлагаем в ближайшие дни определиться с составом комиссии, спикера, вице-спикера, состава постоянного бюро парламента и собраться в четверг в 10.00", - сообщил лидер Партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
С чем связано такое быстрое заседание парламента и какими будут последующие – об этом и многом другом беседуем с политическими аналитиками Анжелой Колацки и Виталием Катанэ.
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