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"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым

"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым

Меньше часа длилось первое заседание парламента

2021-07-27T08:30+0300

2021-07-27T08:30+0300

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Меньше часа – именно столько длилось в понедельник, 26 июля, первое заседание нового парламента Республики Молдова. В нем был объявлен перерыв до четверга. В ходе учредительного заседания спикера и постоянное бюро не избрали."Объявляем паузу. Поскольку регламент парламента предусматривает 10 дней для формирования фракций и избрания руководства, мы предлагаем в ближайшие дни определиться с составом комиссии, спикера, вице-спикера, состава постоянного бюро парламента и собраться в четверг в 10.00", - сообщил лидер Партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.С чем связано такое быстрое заседание парламента и какими будут последующие – об этом и многом другом беседуем с политическими аналитиками Анжелой Колацки и Виталием Катанэ.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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