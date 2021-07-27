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https://ru.sputnik.md/20210727/parlament-moldova-zasedanie-chetverg-43273389.html
Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы
Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы
Новое заседание парламента Молдовы состоится в четверг где депутаты изберут спикера и вице-спикеров
2021-07-27T12:44+0300
2021-07-27T12:44+0300
политика
парламент
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Депутат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Андрей Спыну перечислил, какие вопросы будут рассматривать народные избранники на следующем заседании парламента, назначенного на четверг, 29 июля.Как написал Спыну на своей странице в Facebook, на предстоящем заседании депутаты изберут руководящие органы парламента. Речь идет о спикере, вице-спикерах, численном и номинальном составе постоянного бюро законодательного органа и парламентских комиссий. Как добавил Спыну, будут выбраны председатели, заместители и секретари этих комиссий. Кроме того, в парламенте нового созыва должны сформировать парламентские фракции и выбрать их руководство.Первое заседание парламента Напомним, первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось в понедельник. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле.Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание.Таким образом, в понедельник не были выбраны спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро.Регламент формирования нового парламента Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и об утверждении мандатов избранных депутатов. Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Заксобрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Таким образом, именно он возглавил заседание нового парламента 26 июля. Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не менее чем из пяти избранных депутатов.После избираются председатель, вице-спикеры и формируется постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина. Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.Состав нового парламента МолдовыПо избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
https://ru.sputnik.md/20210726/otlozhennoe-izbranie-spikera-parlamenta-deputaty-o-pervom-zasedanii-43162092.html
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https://ru.sputnik.md/20210721/kogda-v-moldove-poyavitsya-pravitelstvo--kalendar-formirovaniya-novoy-vlasti-42849848.html
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Юлия Липовая
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парламент, молдова

Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы

12:44 27.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новое заседание состоится в четверг. Ожидается, что на нем депутаты рассмотрят вопросы, которые отложили во время учредительного заседания в понедельник.
КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Депутат Партии "Действие и солидарность" (PAS) Андрей Спыну перечислил, какие вопросы будут рассматривать народные избранники на следующем заседании парламента, назначенного на четверг, 29 июля.
Как написал Спыну на своей странице в Facebook, на предстоящем заседании депутаты изберут руководящие органы парламента. Речь идет о спикере, вице-спикерах, численном и номинальном составе постоянного бюро законодательного органа и парламентских комиссий.
Как добавил Спыну, будут выбраны председатели, заместители и секретари этих комиссий.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Кроме того, в парламенте нового созыва должны сформировать парламентские фракции и выбрать их руководство.

Первое заседание парламента

Напомним, первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось в понедельник. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле.
Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Таким образом, в понедельник не были выбраны спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро.

Регламент формирования нового парламента

Именно с момента проведения учредительного заседания парламент считается законно сформированным. Согласно регламенту его проводит самый старший по возрасту депутат. Он должен дать слово главе Конституционного суда для представления отчета об итогах выборов и об утверждении мандатов избранных депутатов. Самый возрастной депутат законодательного форума XI созыва — Эдуард Смирнов, которому 81 год. Он вошел в состав Заксобрания по списку Блока коммунистов и социалистов. Таким образом, именно он возглавил заседание нового парламента 26 июля. Согласно закону парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не менее чем из пяти избранных депутатов.
После избираются председатель, вице-спикеры и формируется постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.
Парламент Parlament - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.
Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.
Законодательный орган X созыва был избран 24 февраля 2019 года, однако учредительное заседание состоялось лишь 21 марта 2019 года. Спикер и вице-спикеры были избраны 8 июня 2019 года и в тот же день был выбран премьер-министр и члены кабмина. Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.

Состав нового парламента Молдовы

По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.
От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.
От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
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