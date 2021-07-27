https://ru.sputnik.md/20210727/perestanet-li-str-davit-na-rossiyskie-smi-v-moldove-43307678.html

Перестанет ли СТР давить на российские СМИ в Молдове

Перестанет ли СТР давить на российские СМИ в Молдове

Президент поручит парламенту и правительству реформировать работу Совета по телевидению и радио. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T20:37+0300

2021-07-27T20:37+0300

2021-07-27T20:37+0300

колумнистика

общество

совет по телевидению и радио

российские каналы

сми

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Многие отметили, что речь Майи Санду в парламенте была не ритуальным пожеланием успехов законодателям, а скорее, перечислением приоритетов будущего правления.Президент объявила, что стране нужна "революция в управлении государством". Среди первых объектов будущих революционных изменений она назвала и Совет по телевидению и радио. То есть, то самое учреждение, которое в руках власти часто служило дубиной, употребляемой против неугодной прессы."Я ожидаю решительных действий со стороны правительства и парламента. [...] Я хочу Совет по телевидению и радио, в котором больше нет политических пристрастий [...] Нам нужен закон, который жестко карает за манипулирование и фейковые новости", — сказала Санду.Однако еще очень большой вопрос, удержится ли новая власть от соблазна покрепче перехватить эту дубину, вместо того, чтобы ее сломать.Как популярный телеканал закрыли за один деньСлаву карательного органа и политической охранки Совет по телевидению и радио обрел в 2009 году — сразу после прихода к власти первого "Альянса за европейскую интеграцию", когда эта структура еще называлась Координационным советом (КСТР).Тогда новая проевропейская власть объявила о начале революционных изменений, решительном повороте на курс сближения с Евросоюзом и о наступлении эпохи свободы прессы.Немедленно после этого КСТР (где места, по сложному алгоритму, поделили представители правящих партий), принялся душить русскоязычную прессу. Среди первых пострадала радиостанция "Серебряный дождь", которой было отказано в продлении лицензии.Вершины славы деятельность идущего по европейскому пути КСТР достигла в 2012 году, когда всего за один день был закрыт оппозиционный телеканал NIT — впервые в истории Молдовы. У канала отозвали лицензию, причем в тот самый день, когда страну посетил с визитом глава ПАСЕ Жан-Клод Миньон.В Европе на бурное возмущение молдавской оппозиции реагировали отвлеченно. Кишинев демонстрировал абсолютную лояльность к Западу и готовность порвать все связи с Россией. И призывы вмешаться и обеспечить в Молдове свободу слова не нашли отклика ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Посольства США и европейских стран вяло заметили, что закрывать оппозиционные телеканалы нехорошо, тем все и кончилось. Попытка оспорить решение в суде оказалась безуспешной, телекомпания была закрыта."Продолжайте в том же духе, мы поддержим"На смену одному "Альянсу за евроинтеграцию" в Молдове пришел другой, затем власть перешла в руки Демократической партии. Менялись и чиновники в КСТР. Неизменным оставался лишь курс на европейскую интеграцию, на сотрудничество с Западом и на расправы с политически неправильной прессой.Движение Молдовы к свободе и демократии приняло особенно жесткие и репрессивные формы при Владимире Плахотнюке. Именно тогда в аэропорту начали отказывать во въезде российским общественным деятелям, а российским телеканалам заткнули рот, запретив транслировать новостные программы. И напротив, каналы, входящие в медиа-холдинг олигарха, пользовались режимом наибольшего благоприятствования."Продолжайте в том же духе, мы вас поддержим", — заявила на встрече с Плахотнюком в 2016 году в Вашингтоне помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. И отметила успехи властей Молдовы (которыми руководил, собственно, сам Плахотнюк) в проведении демократических реформ.Призывы оппозиции защитить свободу слова по-прежнему не были слышны в западных столицах. Запад полностью поддерживал Плахотнюка, который обещал искоренить в Молдове "российское влияние".В 2021 году Нуланд пошла на повышение. Теперь она занимает пост заместителя госсекретаря США по политическим делам. С тем же оптимизмом, что и в 2016 году, она сейчас оценивает курс реформ, о котором заявила Майя Санду."Продолжайте в том же духе" — читается между строк в поздравлении, которое Нуланд адресовала Майе Санду в Твиттере, заверив в неизменной поддержке США.Способен ли СТР на переменыИменно эти аналогии заставляют усомниться в способности новой власти воздержаться от использования СТР по его привычному, так сказать, назначению. То есть, употребить этот инструмент для искоренения "российского влияния" в Молдове и для расправы над политическими оппонентами.Давление на российские СМИ в Молдове чувствуется постоянно и непрерывно. Пиковыми его точками стало приостановление ретрансляции канала "Россия 24" в 2014 году и повторный запрет в 2015 году — за "неправильное освещение" ситуации в стране. А в 2017 году был принят закон по "борьбе с иностранной пропагандой", который запрещал ретрансляцию новостей и аналитики на телеканалах, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.Под запрет попали все основные российские телеканалы, к которым привыкли телезрители Молдовы. Понятно, что конвенция о трансграничном ТВ стала здесь лишь предлогом. Не будь конвенции, нашли бы другой признак, по которому можно "забанить" российское телевидение в Молдове.Вытеснение российских СМИ из Молдовы — стопроцентно внешний заказ со стороны Запада. Ушли в историю "Альянсы за евроинтеграцию", затем пропал и был объявлен в розыск Плахотнюк, затем власть в Молдове перешла к PAS. Однако заказ не изменился. Более того, в последние годы приобрел четкие рамки стратегий и меморандумов. А также мощное финансирование через западные фонды в Молдове и новую методологию, завязанную на понятиях "гибридной войны", "противодействия вредоносному влиянию" и "борьбы с фейковыми новостями".Но если заказ не изменился, то с какой стати должно что-то измениться в Совете по телевидению и радио? Ведь это один из основных исполнителей задач по вытеснению "российской пропаганды" из Молдовы.Власть теперь может всеСостав СТР поменяется, в этом-то никаких сомнений нет. Сформировался он частично еще при Плахотнюке, и в прежнем виде его никто не оставит. Майя Санду уже пыталась это сделать, когда в 2019-м призвала членов СТР в полном составе уйти в отставку.Приглашение премьера члены СТР тогда вежливо отклонили. Снять их может только парламент большинством голосов, и то не всегда. Назначаются члены Совета по сложной схеме: трое на шестилетний срок, трое — на трехлетний и трое — на двухлетний. В течение срока полномочий они несменяемы. А значит, досрочно уйти в отставку член СТР может либо по собственному желанию, либо по одному из пунктов о несовместимости, перечисленных Кодексом о телевидении и радио.То есть, уволить члена СТР — задача нетривиальная. Ждать же, пока он утратит гражданство (пп. "d" п. 5 ст. 43 Кодекса) или, допустим, проявит умственную или физическую недееспособность (пп. "e" того же пункта) — дело зыбкое и почти безнадежное.Но нет сомнений, что получившая беспрецедентную власть PAS найдет тут решение. Например, правящая партия уже дала понять, что в любом случае разберется с генеральным прокурором, даже если действующие законы не дают этого сделать. На фоне "недобровольной" замены генпрокурора смена всего состава СТР будет выглядеть для новой власти легким упражнением.Новый же состав Совета назначат из доверенных лиц правящей партии и президента. И такой Совет будет готов буквально на что угодно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20150527/279981.html

https://ru.sputnik.md/20160503/6374271.html

https://ru.sputnik.md/20201223/telekanal-ntv-moldova-vozobnovil-translyaciyu-rossijskih-programm-v-polnom-obeme-32996562.html

https://ru.sputnik.md/20191009/deputat-zakon-ne-pozvolyaet-uvolnyat-chlenov-soveta-po-televideniyu-i-radio-27805334.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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колумнистика, совет по телевидению и радио, российские каналы, сми