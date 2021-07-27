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Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят
Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят
В ближайшие дни в республику поступит первая часть закупленной вакцины
2021-07-27T16:34+0300
2021-07-27T17:01+0300
коронавирус
вакцинация
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Первая партия из 700 тысяч доз Pfizer, закупленных молдавскими властями, должна прибыть в республику в конце этого месяца. Об этом сообщили представители Минздрава на пресс-конференции во вторник.Как отметили в ведомстве, препарат поступит в страну посредством частной фирмы, а за его перевозку будет отвечать фармацевтическая компания. При этом в министерстве не уточнили, сколько доз будет в первой партии.Напомним, с начала кампании иммунизации против коронавируса, со 2 марта и по настоящее время, первой дозой вакцинировано 973 797 человек, это составляет 16,47% населения республики.При этом обеими дозами привиты 448 891 человек, то есть 13%.В ходе конференции специалисты коснулись и темы штамма "дельта", который был обнаружен в Молдове.В то же время специалисты уточнили, что в настоящее время они работают над созданием возможностей для обнаружения новых штаммов в Молдове, но до тех пор вирусологи будут продолжать отправлять образцы для исследования в немецкую лабораторию.Напоминаем, о наличии штамма "дельта" в Молдове стало известно в пятницу, 23 июля.
https://ru.sputnik.md/20210610/sandu-moldova-zakupit-bolee-700-tysyach-doz-vakciny-ot-covid-35065020.html
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вакцинация, молдова

Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят

16:34 27.07.2021 (обновлено: 17:01 27.07.2021)
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© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer.
Шприц на фоне логотипа Pfizer. - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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В ближайшие дни в республику поступит первая часть закупленной вакцины, при этом не сообщается, сколько доз будет включено в начальную партию.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Первая партия из 700 тысяч доз Pfizer, закупленных молдавскими властями, должна прибыть в республику в конце этого месяца. Об этом сообщили представители Минздрава на пресс-конференции во вторник.
Как отметили в ведомстве, препарат поступит в страну посредством частной фирмы, а за его перевозку будет отвечать фармацевтическая компания. При этом в министерстве не уточнили, сколько доз будет в первой партии.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 10.06.2021
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Напомним, с начала кампании иммунизации против коронавируса, со 2 марта и по настоящее время, первой дозой вакцинировано 973 797 человек, это составляет 16,47% населения республики.
При этом обеими дозами привиты 448 891 человек, то есть 13%.
В ходе конференции специалисты коснулись и темы штамма "дельта", который был обнаружен в Молдове.

"Этот штамм на 60% более контагиозен, чем "альфа". И дело не только в быстрой передаче, но и в развитии тяжелых форм. Поэтому мы призываем население продолжать соблюдать меры защиты и делать прививки. Исследование, произведенное в Китае, показало, что инкубационный период для штамма "дельта" составляет три-четыре дня по сравнению с шестью-семью днями для других штаммов, а вирусная нагрузка в 1200 раз выше".

Angela Paraschiv - Sputnik Молдова
Анжела Параскив
глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава РМ
В то же время специалисты уточнили, что в настоящее время они работают над созданием возможностей для обнаружения новых штаммов в Молдове, но до тех пор вирусологи будут продолжать отправлять образцы для исследования в немецкую лабораторию.
Напоминаем, о наличии штамма "дельта" в Молдове стало известно в пятницу, 23 июля.
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