https://ru.sputnik.md/20210727/pfizer-zakupka-moldova-43290581.html

Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят

Первая партия вакцины Pfizer, закупленная Молдовой: когда ее доставят

В ближайшие дни в республику поступит первая часть закупленной вакцины

2021-07-27T16:34+0300

2021-07-27T16:34+0300

2021-07-27T17:01+0300

коронавирус

вакцинация

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/01/33816374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08b3e7f001b50baec4e9f13c7a70e81b.jpg

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Первая партия из 700 тысяч доз Pfizer, закупленных молдавскими властями, должна прибыть в республику в конце этого месяца. Об этом сообщили представители Минздрава на пресс-конференции во вторник.Как отметили в ведомстве, препарат поступит в страну посредством частной фирмы, а за его перевозку будет отвечать фармацевтическая компания. При этом в министерстве не уточнили, сколько доз будет в первой партии.Напомним, с начала кампании иммунизации против коронавируса, со 2 марта и по настоящее время, первой дозой вакцинировано 973 797 человек, это составляет 16,47% населения республики.При этом обеими дозами привиты 448 891 человек, то есть 13%.В ходе конференции специалисты коснулись и темы штамма "дельта", который был обнаружен в Молдове.В то же время специалисты уточнили, что в настоящее время они работают над созданием возможностей для обнаружения новых штаммов в Молдове, но до тех пор вирусологи будут продолжать отправлять образцы для исследования в немецкую лабораторию.Напоминаем, о наличии штамма "дельта" в Молдове стало известно в пятницу, 23 июля.

https://ru.sputnik.md/20210610/sandu-moldova-zakupit-bolee-700-tysyach-doz-vakciny-ot-covid-35065020.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

вакцинация, молдова