https://ru.sputnik.md/20210727/podrobnosti-vzryv-germania-odin-chelovek-pogib--43286708.html
Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
2021-07-27T14:26+0300
2021-07-27T14:26+0300
2021-07-27T14:41+0300
общество
жертвы
завод
германия
взрыв
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Один человек погиб, пятеро пропали без вести после взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает компания - владелец Currenta.Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, передает РИА Новости. Причины пока не установлены, но известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.На месте работают спасатели.Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.
https://ru.sputnik.md/20210727/moschnyy-vzryv-na-khimzavode-v-germanii---zhitelyam-zapretili-otkryvat-okna-43274352.html
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жертвы, завод, германия, взрыв
Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
14:26 27.07.2021 (обновлено: 14:41 27.07.2021)
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Один человек погиб, пятеро пропали без вести после взрыва на химическом предприятии в немецком Леверкузене, сообщает компания - владелец Currenta.
Взрыв произошел на химическом предприятии компании Currenta во вторник утром, передает РИА Новости
.
Причины пока не установлены, но известно, что взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов в районе Бюрриг. Над городом поднялся густой столб черного дыма, местных жителей призывают держать окна и двери закрытыми, часть дорог перекрыта для движения.
На месте работают спасатели.
"В результате происшествия пострадали несколько сотрудников, минимум двое серьезно. Они в настоящее время получают медицинскую помощь. В настоящее время пятеро сотрудников числятся пропавшими без вести", - говорится в пресс-релизе компании- владельца Currenta.
Полиция также призывает людей не приближаться к району происшествия, чтобы избежать помех для спасательных работ.