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Погодные рекорды Молдовы 27 июля

Погодные рекорды Молдовы 27 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 27.07.2021, Sputnik Молдова

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рекорды

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Самое холодное 27 июля на территории Молдовы было зарегистрировано во второй половине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1974 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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