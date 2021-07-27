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Погодные рекорды Молдовы 27 июля
Погодные рекорды Молдовы 27 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Самое холодное 27 июля на территории Молдовы было зарегистрировано во второй половине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1974 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 27 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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рекорды, погода

Погодные рекорды Молдовы 27 июля

00:01 27.07.2021
161
© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Самое холодное 27 июля на территории Молдовы было зарегистрировано во второй половине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1974 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 27 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +37,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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