https://ru.sputnik.md/20210727/poka-vse-spali-riski-posle-astrazeneca-ssha-prekraschayut-voynu-i-situatsiya-s-covid-43264520.html
Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
Пока все спали: риски после AstraZeneca, США покидают Ирак и ситуация с COVID
2021-07-27T08:40+0300
2021-07-27T08:40+0300
2021-07-27T08:58+0300
общество
вакцина
ирак
сша
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Соединенные Штаты Америки к 31 декабря 2021 года прекратят участие в военных операциях в Ираке, передает РИА Новости. При этом продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран."Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны.Риски после прививок AstraZeneca и JanssenВОЗ займется изучением случаев появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, передает РИА Новости. В опубликованном заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин уточняется, что польза от прививок превышает возможные риски.Консультативный комитет ВОЗ провел виртуальное заседание для обсуждения редких сообщений о появлении синдрома Гийена-Барре (редкое заболевание иммунной системы) после прививок вакцинами от COVID-19 компаний Janssen и AstraZeneca. Синдром был выявлен в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцины, производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также в 100 случаях на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.Ситуация с COVID-19На утро 27 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 194 685 302. Из них 4 167 173 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса на первой строчке по числу инфицированных – США (34 533 058). Следом идут Индия (31 411 262) и Бразилия (19 707 662).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 071 893), Франция (6 061 802), Великобритания (5 748 331), Турция (5 618 417), Аргентина (4 859 170), Колумбия (4 736 349) и Испания (4 342 054).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 89 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 258 713.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 64 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 553.Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6245.
https://ru.sputnik.md/20210713/pojar-bolinitsa-irak-60-chelovek-pogibli-35498264.html
https://ru.sputnik.md/20210709/U-vaktsiny-JJ-vyyavlen-novyy-pobochnyy-effekt--komu-nelzya-privivatsya-35427800.html
https://ru.sputnik.md/20210726/nazvano-novoe-potentsialnoe-svoystvo-vaktsin-ot-covid-19-43163479.html
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вакцина, ирак, сша
Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
08:40 27.07.2021 (обновлено: 08:58 27.07.2021)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Соединенные Штаты Америки к 31 декабря 2021 года прекратят участие в военных операциях в Ираке, передает РИА Новости
. При этом продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран.
"Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.
Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны.
Риски после прививок AstraZeneca и Janssen
ВОЗ займется изучением случаев появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, передает РИА Новости
. В опубликованном заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин уточняется, что польза от прививок превышает возможные риски.
Консультативный комитет ВОЗ провел виртуальное заседание для обсуждения редких сообщений о появлении синдрома Гийена-Барре (редкое заболевание иммунной системы) после прививок вакцинами от COVID-19 компаний Janssen и AstraZeneca. Синдром был выявлен в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцины, производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также в 100 случаях на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.
Ситуация с COVID-19
На утро 27 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 194 685 302. Из них 4 167 173 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса
на первой строчке по числу инфицированных – США (34 533 058). Следом идут Индия (31 411 262) и Бразилия (19 707 662).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 071 893), Франция (6 061 802), Великобритания (5 748 331), Турция (5 618 417), Аргентина (4 859 170), Колумбия (4 736 349) и Испания (4 342 054).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 89 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 258 713.
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 64 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 553.
Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6245.