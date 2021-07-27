https://ru.sputnik.md/20210727/poka-vse-spali-riski-posle-astrazeneca-ssha-prekraschayut-voynu-i-situatsiya-s-covid-43264520.html

Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID

Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID

Пока все спали: риски после AstraZeneca, США покидают Ирак и ситуация с COVID

2021-07-27T08:40+0300

2021-07-27T08:40+0300

2021-07-27T08:58+0300

общество

вакцина

ирак

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34440119_0:132:2096:1311_1920x0_80_0_0_a2c7c6493c6f94cc9946757f89348a16.jpg

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Соединенные Штаты Америки к 31 декабря 2021 года прекратят участие в военных операциях в Ираке, передает РИА Новости. При этом продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран."Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны.Риски после прививок AstraZeneca и JanssenВОЗ займется изучением случаев появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca, передает РИА Новости. В опубликованном заявлении Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин уточняется, что польза от прививок превышает возможные риски.Консультативный комитет ВОЗ провел виртуальное заседание для обсуждения редких сообщений о появлении синдрома Гийена-Барре (редкое заболевание иммунной системы) после прививок вакцинами от COVID-19 компаний Janssen и AstraZeneca. Синдром был выявлен в 227 случаях на 51,4 миллиона доз вакцины, производимой в Европе Vaxzevria компании AstraZeneca, а также в 100 случаях на 12,2 миллиона доз вакцины Janssen.Ситуация с COVID-19На утро 27 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 194 685 302. Из них 4 167 173 человека скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса на первой строчке по числу инфицированных – США (34 533 058). Следом идут Индия (31 411 262) и Бразилия (19 707 662).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (6 071 893), Франция (6 061 802), Великобритания (5 748 331), Турция (5 618 417), Аргентина (4 859 170), Колумбия (4 736 349) и Испания (4 342 054).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 89 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 258 713.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 64 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 251 553.Отмечен один летальный исход, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6245.

https://ru.sputnik.md/20210713/pojar-bolinitsa-irak-60-chelovek-pogibli-35498264.html

https://ru.sputnik.md/20210709/U-vaktsiny-JJ-vyyavlen-novyy-pobochnyy-effekt--komu-nelzya-privivatsya-35427800.html

https://ru.sputnik.md/20210726/nazvano-novoe-potentsialnoe-svoystvo-vaktsin-ot-covid-19-43163479.html

ирак

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, ирак, сша