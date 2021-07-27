Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
Экономист рассказал, что повышение минимальной пенсии может стать проблемой для государственного бюджета.
2021-07-27T07:30+0300
2021-07-27T09:03+0300
экономика
пенсия
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2915/43/29154329_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_1e12dcc80cc437ea060235e0e70948b3.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Повышение минимальных пенсий в Молдове до двух тысяч леев может создать определенные риски для пенсионного фонда, заявил экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.По мнению экономиста, новому правительству, сформированному Партией "Действие и солидарность" (PAS), составляющей парламентское большинство, придется изыскать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения данного во время предвыборной кампании обещания о повышении. Киркэ полагает, что, даже если правительство найдет средства, пенсионная система, которая и без того испытывает дефицит, станет еще менее устойчивой."Важно, чтобы пенсионный фонд работал. На данный момент система уже испытывает дефицит, она неустойчива и необходимо найти способы сбалансировать ее. Если текущий дефицит составляет около двух миллиардов леев, повышение минимальных пенсий до двух тысяч леев будет означать необходимость дополнительных 4-5 миллиардов, что приведет к дефициту в социальном фонде до 6-8 миллиардов леев. Это колоссальная сумма. Повышение даст краткосрочный положительный эффект, но со временем приведет к распаду фонда и его большей зависимости от вливаний из бюджета", – считает эксперт.Напомним, ранее вице-председатель PAS Наталья Гаврилица заявила, что партия намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до двух тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Юрий
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Анна Юрий
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2915/43/29154329_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a2f7d90c695b51550ffe6b7fc79e61aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пенсия, молдова

Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски

07:30 27.07.2021 (обновлено: 09:03 27.07.2021)
208
© Sputnik / Yana ZaharovaМолдавские леи
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
Экономист рассказал о том, как повышение минимальной пенсии может стать проблемой для государственного бюджета.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Повышение минимальных пенсий в Молдове до двух тысяч леев может создать определенные риски для пенсионного фонда, заявил экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"К сожалению, нынешняя пенсионная система испытывает недостаток средств, который покрывается за счет государственного бюджета. Количество людей, получающих пенсию по старости, намного превышает количество занятых в реальном секторе экономики".

Roman Chircă - Sputnik Молдова
Роман Киркэ
Экономист
По мнению экономиста, новому правительству, сформированному Партией "Действие и солидарность" (PAS), составляющей парламентское большинство, придется изыскать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения данного во время предвыборной кампании обещания о повышении. Киркэ полагает, что, даже если правительство найдет средства, пенсионная система, которая и без того испытывает дефицит, станет еще менее устойчивой.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Экономика
Бюджет-2021: хватит ли Молдове денег на зарплаты и пенсии
16 июля, 19:15
1074
"Важно, чтобы пенсионный фонд работал. На данный момент система уже испытывает дефицит, она неустойчива и необходимо найти способы сбалансировать ее. Если текущий дефицит составляет около двух миллиардов леев, повышение минимальных пенсий до двух тысяч леев будет означать необходимость дополнительных 4-5 миллиардов, что приведет к дефициту в социальном фонде до 6-8 миллиардов леев. Это колоссальная сумма. Повышение даст краткосрочный положительный эффект, но со временем приведет к распаду фонда и его большей зависимости от вливаний из бюджета", – считает эксперт.
Напомним, ранее вице-председатель PAS Наталья Гаврилица заявила, что партия намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до двух тысяч леев.
110000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:48Крупный град на севере Италии - повреждены машины и дома
09:28Молдавские лучники завершили выступление на Играх в Токио
09:02Как коронавирус влияет на слух
09:00Катанэ: будет ли PAS сотрудничать с оппозицией
08:40Пока все спали: риски после AstraZeneca, США прекращают войну и ситуация с COVID
08:30"Скорострелы" – всегда ли парламент будет таким быстрым
08:00Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
07:30Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июля
06:40Когда нельзя, но хочется: любители гамбургеров среди политиков, звезд и... собак
00:01Погодные рекорды Молдовы 27 июля
ВчераРоссийская компания начнет исследование новой вакцины от коронавируса
ВчераКомпания Nestle отзовет из продажи до 50 видов мороженого из-за канцерогенов
ВчераВ ЕС заявили о рисках новой пандемии
ВчераТалибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало
ВчераСМИ: первый президент Украины – в реанимации на аппарате ИВЛ
ВчераКурс валют на вторник — доллар и евро продолжают наступление
ВчераРоссийские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье
Вчера"Нацбанку нет дела до экономики", или Почему курс лея продолжает падать
Вчера"Подводные камни" политики PAS: чего ждать от прозападной власти