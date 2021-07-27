https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html

Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски

Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски

Экономист рассказал, что повышение минимальной пенсии может стать проблемой для государственного бюджета.

2021-07-27T07:30+0300

2021-07-27T07:30+0300

2021-07-27T09:03+0300

экономика

пенсия

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Повышение минимальных пенсий в Молдове до двух тысяч леев может создать определенные риски для пенсионного фонда, заявил экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.По мнению экономиста, новому правительству, сформированному Партией "Действие и солидарность" (PAS), составляющей парламентское большинство, придется изыскать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения данного во время предвыборной кампании обещания о повышении. Киркэ полагает, что, даже если правительство найдет средства, пенсионная система, которая и без того испытывает дефицит, станет еще менее устойчивой."Важно, чтобы пенсионный фонд работал. На данный момент система уже испытывает дефицит, она неустойчива и необходимо найти способы сбалансировать ее. Если текущий дефицит составляет около двух миллиардов леев, повышение минимальных пенсий до двух тысяч леев будет означать необходимость дополнительных 4-5 миллиардов, что приведет к дефициту в социальном фонде до 6-8 миллиардов леев. Это колоссальная сумма. Повышение даст краткосрочный положительный эффект, но со временем приведет к распаду фонда и его большей зависимости от вливаний из бюджета", – считает эксперт.Напомним, ранее вице-председатель PAS Наталья Гаврилица заявила, что партия намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до двух тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html

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2021

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

пенсия, молдова