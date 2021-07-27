https://ru.sputnik.md/20210727/povyshenie-pensii-riski-43256226.html
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
Экономист рассказал, что повышение минимальной пенсии может стать проблемой для государственного бюджета.
2021-07-27T07:30+0300
2021-07-27T07:30+0300
2021-07-27T09:03+0300
экономика
пенсия
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Повышение минимальных пенсий в Молдове до двух тысяч леев может создать определенные риски для пенсионного фонда, заявил экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.По мнению экономиста, новому правительству, сформированному Партией "Действие и солидарность" (PAS), составляющей парламентское большинство, придется изыскать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения данного во время предвыборной кампании обещания о повышении. Киркэ полагает, что, даже если правительство найдет средства, пенсионная система, которая и без того испытывает дефицит, станет еще менее устойчивой."Важно, чтобы пенсионный фонд работал. На данный момент система уже испытывает дефицит, она неустойчива и необходимо найти способы сбалансировать ее. Если текущий дефицит составляет около двух миллиардов леев, повышение минимальных пенсий до двух тысяч леев будет означать необходимость дополнительных 4-5 миллиардов, что приведет к дефициту в социальном фонде до 6-8 миллиардов леев. Это колоссальная сумма. Повышение даст краткосрочный положительный эффект, но со временем приведет к распаду фонда и его большей зависимости от вливаний из бюджета", – считает эксперт.Напомним, ранее вице-председатель PAS Наталья Гаврилица заявила, что партия намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до двух тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html
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Анна Юрий
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Юрий
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пенсия, молдова
Повышение минимальной пенсии до двух тысяч леев: каковы риски
07:30 27.07.2021 (обновлено: 09:03 27.07.2021)
Экономист рассказал о том, как повышение минимальной пенсии может стать проблемой для государственного бюджета.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik.
Повышение минимальных пенсий в Молдове до двух тысяч леев может создать определенные риски для пенсионного фонда, заявил экономист Роман Киркэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"К сожалению, нынешняя пенсионная система испытывает недостаток средств, который покрывается за счет государственного бюджета. Количество людей, получающих пенсию по старости, намного превышает количество занятых в реальном секторе экономики".
По мнению экономиста, новому правительству, сформированному Партией "Действие и солидарность" (PAS), составляющей парламентское большинство, придется изыскать дополнительные финансовые ресурсы для выполнения данного во время предвыборной кампании обещания о повышении. Киркэ полагает, что, даже если правительство найдет средства, пенсионная система, которая и без того испытывает дефицит, станет еще менее устойчивой.
"Важно, чтобы пенсионный фонд работал. На данный момент система уже испытывает дефицит, она неустойчива и необходимо найти способы сбалансировать ее. Если текущий дефицит составляет около двух миллиардов леев, повышение минимальных пенсий до двух тысяч леев будет означать необходимость дополнительных 4-5 миллиардов, что приведет к дефициту в социальном фонде до 6-8 миллиардов леев. Это колоссальная сумма. Повышение даст краткосрочный положительный эффект, но со временем приведет к распаду фонда и его большей зависимости от вливаний из бюджета", – считает эксперт.
Напомним, ранее вице-председатель PAS Наталья Гаврилица заявила, что партия намерена с 1 октября увеличить минимальную пенсию до двух тысяч леев.