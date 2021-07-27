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Политический прогноз: чего ждать от новой власти в Молдове
Политический прогноз: чего ждать от новой власти в Молдове
Политический аналитик Валентин Крылов проанализировал, удастся ли PAS справиться со всей полнотой власти, которую вверил ей народ. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T19:51+0300
2021-07-27T19:51+0300
2021-07-27T20:01+0300
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парламент
оппозиция
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После досрочных парламентских выборов в Молдове вся полнота власти в республике стала принадлежать Партии "Действие и солидарность" (PAS), однако время от опьянения триумфом прошло, а впереди – непаханое поле из проблем, требующих решения. Разговоры о "светлом европейском будущем Молдовы" – это одно, но совершенно другое – повседневные проблемы республики, от многих из которых граждане попросту устали.Нынешнему положению PAS вряд ли можно позавидовать, и вот почему: все их действия как монопартийного большинства будут напоминать хождение по минному полю, где шаг в сторону или необдуманные действия означают фатальное политическое фиаско. Чем грозит Молдове и ее населению единоличная власть в руках партии PAS? Есть ли у PAS команда профессионалов для формирования нового правительства либо в кабмине будут выходцы из НПО, финансируемых Западом? Как будет себя вести парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Валентином Крыловым.То есть, пояснил собеседник, все проблемы в конечном итоге сводятся к уровню жизни населения, а это значит, что на первый план выходит задача социально-экономического развития."Что касается третьей констатации, то, с моей точки зрения, ее можно назвать следующей – пока, на первых шагах после выборов, какую-то состоятельность Партия "Действие и солидарность" не продемонстрировала. Тут я имею в виду учредительное заседание парламента, которое наверняка никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей не вызвало", – отметил Крылов.Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ – 32 мандата и Партия "Шор" – шесть мандатов.Первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось 26 июля. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле. Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание. Таким образом, в понедельник не были выбраны спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро.
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видео, pas, парламент, оппозиция, молдова
Политический прогноз: чего ждать от новой власти в Молдове
19:51 27.07.2021 (обновлено: 20:01 27.07.2021)
Политический аналитик Валентин Крылов проанализировал, удастся ли PAS справиться со всей полнотой власти, которую вверил ей народ.
После досрочных парламентских выборов в Молдове вся полнота власти в республике стала принадлежать Партии "Действие и солидарность" (PAS), однако время от опьянения триумфом прошло, а впереди – непаханое поле из проблем, требующих решения. Разговоры о "светлом европейском будущем Молдовы" – это одно, но совершенно другое – повседневные проблемы республики, от многих из которых граждане попросту устали.
Нынешнему положению PAS вряд ли можно позавидовать, и вот почему: все их действия как монопартийного большинства будут напоминать хождение по минному полю, где шаг в сторону или необдуманные действия означают фатальное политическое фиаско.
Чем грозит Молдове и ее населению единоличная власть в руках партии PAS? Есть ли у PAS команда профессионалов для формирования нового правительства либо в кабмине будут выходцы из НПО, финансируемых Западом? Как будет себя вести парламентская оппозиция в лице Блока коммунистов и социалистов? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Валентином Крыловым.
"На сегодняшний день мы можем констатировать, что, во-первых, мандат от избирателей дан Партии "Действие и солидарность". Вторая констатация – проблем в нашем обществе накопилось очень много, и самых разных. Прежде всего это внутренние проблемы. Не думаю, что сегодня остро стоит какая-то внешнеполитическая проблема", – сказал Крылов.
То есть, пояснил собеседник, все проблемы в конечном итоге сводятся к уровню жизни населения, а это значит, что на первый план выходит задача социально-экономического развития.
"Что касается третьей констатации, то, с моей точки зрения, ее можно назвать следующей – пока, на первых шагах после выборов, какую-то состоятельность Партия "Действие и солидарность" не продемонстрировала. Тут я имею в виду учредительное заседание парламента, которое наверняка никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей не вызвало", – отметил Крылов.
Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов
, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ – 32 мандата и Партия "Шор" – шесть мандатов.
Первое учредительное заседание законодательного органа Молдовы XI созыва состоялось 26 июля. На нем выступила президент Майя Санду и глава Конституционного суда Домника Маноле. Сразу после выступления президента лидер PAS Игорь Гросу объявил паузу до четверга, и все депутаты фракции покинули заседание. Таким образом, в понедельник не были выбраны
спикер и вице-спикеры парламента, а также не сформированы фракции и постоянное бюро.