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В "Роскосмосе" рассказали о подготовке экипажа МКС к стыковке с новым модулем
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке экипажа МКС к стыковке с новым модулем
Стыковка МКС с новым российским модулем "Наука" произойдет 29 июля. 27.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Специалисты проверили стыковочный узел на МКС и пришли к выводу, что он готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", а внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не потребуется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".Заявление прозвучало на фоне того, что ранее НАСА допустило возможность в случае необходимости внепланового выхода в открытый космос космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва для очистки порта на модуле "Звезда", куда предстоит причаливать "Науке"."Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки МЛМ, внеплановый выход в открытый космос не требуется", – добавил он.Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе со старым модулем "Пирс" отчалил от МКС и был сведен с орбиты 26 июля. Эта операция позволила освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" российского сегмента станции для приема запущенного 21 июля модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Также российские космонавты во вторник провели тренировки на борту МКС по ручной стыковке модуля на случай отказа автоматики. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
https://ru.sputnik.md/20210726/modul-pirs-otstykovali-mks-43174439.html
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космос, мкс, россия

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке экипажа МКС к стыковке с новым модулем

23:17 27.07.2021
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© Роскосмос / Перейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов
Выход в открытый космос российских космонавтов - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Роскосмос
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Стыковка МКС с новым российским модулем "Наука" произойдет 29 июля.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Специалисты проверили стыковочный узел на МКС и пришли к выводу, что он готов для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука", а внеплановый выход космонавтов в открытый космос для его чистки не потребуется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".
Заявление прозвучало на фоне того, что ранее НАСА допустило возможность в случае необходимости внепланового выхода в открытый космос космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва для очистки порта на модуле "Звезда", куда предстоит причаливать "Науке".
"Минувшей ночью специалисты полета изучили стыковочный узел надирного порта, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки", – сказал представитель "Роскосмоса".
"Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки МЛМ, внеплановый выход в открытый космос не требуется", – добавил он.
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе со старым модулем "Пирс" отчалил от МКС и был сведен с орбиты 26 июля. Эта операция позволила освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" российского сегмента станции для приема запущенного 21 июля модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Также российские космонавты во вторник провели тренировки на борту МКС по ручной стыковке модуля на случай отказа автоматики. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
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