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В России может появиться новый праздник
В России может появиться новый праздник
Министерство труда РФ подготовило проект о праздновании в третье воскресенье октября в России дня отца. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T21:17+0300
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россия
праздник
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КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Минтруд России подготовил законодательную инициативу о праздновании в стране дня отца. Предполагается, что отмечать его будут в третье воскресенье октября.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости. В Минтруде напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством. В России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября.
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праздник, календарь

В России может появиться новый праздник

21:17 27.07.2021
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CC BY-SA 2.0 / Andrés Nieto Porras / Nuevas aficionesРебенок на руках
Ребенок на руках - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Andrés Nieto Porras / Nuevas aficiones
Министерство труда РФ подготовило проект о праздновании в третье воскресенье октября в России дня отца.
КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Минтруд России подготовил законодательную инициативу о праздновании в стране дня отца. Предполагается, что отмечать его будут в третье воскресенье октября.
Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
Актер Леонардо Ди Каприо и его отец Джордж Ди Каприо - Sputnik Молдова, 1920, 20.06.2021
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Фото: ко Дню отца – как выглядят папы знаменитостей
20 июня, 12:16
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В Минтруде напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством. В России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября.
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