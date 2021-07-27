https://ru.sputnik.md/20210727/rossia-novyy-prazdnik-43313384.html
В России может появиться новый праздник
В России может появиться новый праздник
Министерство труда РФ подготовило проект о праздновании в третье воскресенье октября в России дня отца. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T21:17+0300
2021-07-27T21:17+0300
2021-07-27T21:17+0300
россия
праздник
календарь
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КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Минтруд России подготовил законодательную инициативу о праздновании в стране дня отца. Предполагается, что отмечать его будут в третье воскресенье октября.Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости. В Минтруде напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством. В России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября.
https://ru.sputnik.md/20210620/foto-den-ottsa-znamenitosty-zvezdy-35165387.html
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праздник, календарь
В России может появиться новый праздник
Министерство труда РФ подготовило проект о праздновании в третье воскресенье октября в России дня отца.
КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Минтруд России подготовил законодательную инициативу о праздновании в стране дня отца. Предполагается, что отмечать его будут в третье воскресенье октября.
Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости
.
В Минтруде напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством. В России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября.