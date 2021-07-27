https://ru.sputnik.md/20210727/rossiya-samolety-sudnogo-dnya-43313913.html

Россия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения

Россия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения

Россия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения

2021-07-27T22:44+0300

2021-07-27T22:44+0300

2021-07-27T22:44+0300

колумнистика

россия

самолет

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Воздушный пункт управления (ВПУ) позволяет Верховному главнокомандующему и руководству Генштаба ВС России надежно управлять всеми видами и родами войск, стратегическими ядерными силами в ходе глобального вооруженного конфликта (атомной войны), даже если противник уничтожит все наземные командные пункты. Авиационный комплекс подобного технологического уровня могут позволить себе лишь две страны в мире – РФ и США.Новый российский воздушный командный пункт от американского аналога отличается тем, что рассчитан на несколько "Судных дней", и обеспечивает неотвратимость возмездия любому агрессору.Что будет, если ВПУ собьют?Новейший российский ВПУ сложно обнаружить и уничтожить. Высокая автономность, современные средства радиоэлектронной борьбы, технологии малозаметности для спутников и радаров противника, защита от радиоактивного излучения, скорость, дальность и практический потолок дают ВПУ значительные преимущества перед наземными, подземными или подводными командными пунктами.Самолет с дозаправками может находиться в воздухе сутками. Пожалуй, сбить ВПУ – опаснее всего: в этой гипотетической ситуации за 2-3 минуты падения оперативная группа Генштаба успеет полностью стереть с лица Земли десяток-другой враждебных стран.Современная война – не голливудский боевик, не зеркальный обмен ударами, стороны конфликта могут гибко менять сценарии во всех средах боевого применения. Огромное значение имеют общее состояние Вооруженных Сил РФ, система планирования и связи, алгоритмы боевого применения ядерного оружия, политическая воля главы государства и Верховного главнокомандующего. Разработка третьего поколения ВПУ свидетельствует о серьезности внешних военных угроз.Российские самолеты "Судного дня" самим фактом существования охлаждают горячие головы в Пентагоне и НАТО, на неопределенно долгий срок отодвигают глобальный вооруженный конфликт.Командный пункт для Третьей мировойРоссийские войска оснащаются все более совершенными автоматизированными системами управления, вооружением с элементами искусственного интеллекта. Активно обновляются Стратегические ядерные силы. Развиваются средства космической разведки и связи. ВПУ должен соответствовать требованиям времени.Радиокомплекс на борту самолета "Судного дня" позволяет доводить приказы и боевые распоряжения войскам, включая экипажи стратегической авиации, субмарин-носителей стратегического ядерного оружия, расчеты подвижных и шахтных пусковых установок в радиусе 6000 км.ВПУ третьего поколения отличается уникальными характеристиками, повышенными функциональностью, живучестью, экономичным энергопотреблением. На борту созданы комфортные условия для многочасовой работы высшего командного состава ВС РФ, оперативной группы офицеров Генштаба и специалистов технической группы. В ситуации глобального конфликта главному командному пункту России предстоит полет с дозаправками в течение нескольких суток.Основа всего – надежный носитель. Самолет Ил-96-400 – грузовая модификация Ил-96-300, который известен высоким могуществом и безопасностью. Современные материалы позволили уменьшить массу самолета, обеспечив запас прочности и экономичность. Специальные модификации Ил-96-300 используются в качестве борта №1 президента Российской Федерации, и адаптированы для выполнения функции Верховного главнокомандующего вооруженными силами.Воздушный корабль Ил-96-400 с двигателями ПС-90А1 и увеличенной грузоподъемностью – надежная база для бортового комплекса, способного работать со всеми существующими и перспективными автоматизированными системами боевого управления. В гражданской версии Ил-96-400М рассчитан на перевозку до 370 пассажиров. Из всех машин российского авиапрома Ил-96 летает дальше всех, и все же необходимы запасные аэродромы в отдаленных уголках России и сопутствующие объекты инфраструктуры.Пока специалисты Генштаба ВС РФ моделируют стратегические (компьютерные) сценарии широкомасштабного военного конфликта, несколько самолетов "Судного дня" тихо ждут своего часа на базовом аэродроме. Действующий сегодня воздушный пункт управления создан на базе самолета Ил-86 и называется Ил-80. Таких систем второго поколения построено четыре. Решение о создании ВПУ третьего поколения совпало с модернизацией второго – в 2019 году.Американские аналогиВоенно-воздушные силы США располагают четырьмя современными командными пунктами для высшего руководства США, созданными на основе дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747-200. Машины предполагается использовать по предназначению, если наземные системы управления будут разрушены в результате ядерной войны.В гражданской версии Boeing 747-200 имеет максимальную взлетную массу 374,8 тонн, скорость – до 895 км/час, потолок – 13750 м, дальность полета – до 10670 км. Количество пассажирских мест – 490. В грузовом отсеке Boeing 747-200F возможна перевозка грузов массой до 113 тонн.Технологические возможности американских комплексов можно оценить на нескольких примерах.Современный воздушный пункт стратегического управления США на базе Boeing C-32 предназначен для решения разнообразных задач в ходе оперативного развертывания войск при отсутствии наземной инфраструктуры, или после поражения противником наземных пунктов управления, узлов и линий связи. А также в качестве мобильных пунктов управления Федерального агентства по действиям в чрезвычайных ситуациях FEMA.На С-32А установлено новейшие оборудование, система навигации и средства связи. Пассажирская кабина разделена на несколько отсеков: рабочий кабинет высшего военного руководства, комнаты для совещаний, помещение оперативной группы, узел связи и комната отдыха (вероятно, все ВПУ имеют сходную компоновку отсеков).Первый самолет был выпущен на заводе Boeing в Сиэттле 19 июня 1998 года. Всего произведено четыре самолета, каждый из которых способен выполнять функции воздушного командного пункта ОСК и пункта управления пуском МБР "Минитмен".Самолет E-6B Mercury создан на базе Boeing 707-320 с четырьмя турбореактивными двигателями F108-CF-100 производства General Electric. Максимальная взлетная масса самолета – 155 тонн. Скорость полета – до 972 км/час на высоте 12000 м. Практический потолок – 12810 м. При несении боевого дежурства дальность полета без дозаправки в воздухе – 12400 км. Максимальное время полета с дозаправками – 72 часа. Летный экипаж самолета – 14 человек, оперативная группа штаба ОСК на борту – восемь специалистов.Первые воздушные командные пункты появились в США в 1965 году, и это были оснащенные специальными средствами самолеты-заправщики КС-135А. Они играли роль самолетов главнокомандующего вооруженными силами США и действовали с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд), пока их не сменили в этом качестве три "Боинга" E-4A. Существовали отдельные варианты для Европейского и Тихоокеанского театров военных действий.Стратегическая гонка высоких технологий России и США продолжается.

https://ru.sputnik.md/20210726/v-rossii-sozdadut-samolet-sudnogo-dnya-na-sluchay-yadernoy-voyny-43158047.html

https://ru.sputnik.md/20201026/uzhe-v-postroyke-zachem-russia-vozrozhdaet-samolety-sudnogo-dnya-32169616.html

https://ru.sputnik.md/20200527/Ispytaniya-Poseydona-gotovitsya-pervyy-pusk-torpedy-Sudnogo-dnya-30374745.html

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колумнистика, самолет