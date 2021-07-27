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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210727/rossiya-vyigrala-bronzu-v-strelbe-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-43270659.html
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бронзу Олимпийских игр завоевали российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210726/rossiyskie-gimnasty-zoloto-olimpiady-43261245.html
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стрелки, стрельба, спортсмены

Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

11:04 27.07.2021 (обновлено: 11:16 27.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м
Олимпиада-2020. Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бронзу Олимпийских игр завоевали российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
Gimnaștii din Rusia au ocupat primul loc la Jocurile Olimpice de la Tokyo - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном многоборье
Вчера, 21:56
200
Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
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