https://ru.sputnik.md/20210727/rossiya-vyigrala-bronzu-v-strelbe-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-43270659.html
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
2021-07-27T11:04+0300
2021-07-27T11:04+0300
2021-07-27T11:16+0300
олимпиада в токио-2020
стрелки
стрельба
спортсмены
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бронзу Олимпийских игр завоевали российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210726/rossiyskie-gimnasty-zoloto-olimpiady-43261245.html
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стрелки, стрельба, спортсмены
Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
11:04 27.07.2021 (обновлено: 11:16 27.07.2021)
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бронзу Олимпийских игр завоевали российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.
Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.