https://ru.sputnik.md/20210727/rossiya-vyigrala-bronzu-v-strelbe-iz-pnevmaticheskoy-vintovki-43270659.html

Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

Россия выиграла бронзу в стрельбе из пневматической винтовки

2021-07-27T11:04+0300

2021-07-27T11:04+0300

2021-07-27T11:16+0300

олимпиада в токио-2020

стрелки

стрельба

спортсмены

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бронзу Олимпийских игр завоевали российские стрелки Сергей Каменский и Юлия Каримова в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.Каменский и Каримова в матче за бронзу оказались точнее команды Южной Кореи – 17-9.Награда стала 16-й для России на Играх в Токио.

https://ru.sputnik.md/20210726/rossiyskie-gimnasty-zoloto-olimpiady-43261245.html

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стрелки, стрельба, спортсмены