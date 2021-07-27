https://ru.sputnik.md/20210727/rossiyskie-olimpiytsy-pobedy-43314959.html

Российские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх

Российские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх

По итогу пятого дня Олимпиады Россия закрепилась на четвертом месте в медальном зачете. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T23:36+0300

2021-07-27T23:36+0300

2021-07-27T23:36+0300

олимпиада в токио-2020

россия

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. После исторической победы гимнастов в понедельник в командном многоборье, российские олимпийцы вновь бьют собственные рекорды.Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио >>>Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в новейшей истории победила в командных соревнованиях на Олимпиаде, а Евгений Рылов принес олимпийское золото российскому плаванию впервые за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.Пловец Евгений Рылов выиграл на дистанции 100 метров на спине. При этом обладателем серебряной медалей в этой же дисциплине стал также россиянин Климент Колесников.Президент России Владимир Путин направил в адрес Рылова телеграмму, в которой поздравил спортсмена с золотой медалью.Также во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрала 169,528 балла, опередив ставших вторыми американок на 3,432 балла. Еще одну золотую медаль в копилку российской сборной принес тхэквондист Владислав Ларин, победивший в весовой категории свыше 80 килограммов.Сборная России по итогам пятого дня Олимпиады с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете Игр. Лидирует команда Японии (10-3-5). Вторыми идут представители США (9-8-8). Третью строчку занимает сборная Китая (9-5-7).

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