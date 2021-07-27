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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Российские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх
Российские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх
По итогу пятого дня Олимпиады Россия закрепилась на четвертом месте в медальном зачете. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T23:36+0300
2021-07-27T23:36+0300
олимпиада в токио-2020
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. После исторической победы гимнастов в понедельник в командном многоборье, российские олимпийцы вновь бьют собственные рекорды.Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио &gt;&gt;&gt;Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в новейшей истории победила в командных соревнованиях на Олимпиаде, а Евгений Рылов принес олимпийское золото российскому плаванию впервые за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.Пловец Евгений Рылов выиграл на дистанции 100 метров на спине. При этом обладателем серебряной медалей в этой же дисциплине стал также россиянин Климент Колесников.Президент России Владимир Путин направил в адрес Рылова телеграмму, в которой поздравил спортсмена с золотой медалью.Также во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрала 169,528 балла, опередив ставших вторыми американок на 3,432 балла. Еще одну золотую медаль в копилку российской сборной принес тхэквондист Владислав Ларин, победивший в весовой категории свыше 80 килограммов.Сборная России по итогам пятого дня Олимпиады с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете Игр. Лидирует команда Японии (10-3-5). Вторыми идут представители США (9-8-8). Третью строчку занимает сборная Китая (9-5-7).
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Российские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх

23:36 27.07.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Плавание. Третий день
Олимпиада-2020. Плавание. Третий день - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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По итогу пятого дня Олимпиады Россия закрепилась на четвертом месте в медальном зачете.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. После исторической победы гимнастов в понедельник в командном многоборье, российские олимпийцы вновь бьют собственные рекорды.
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио >>>
Во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в новейшей истории победила в командных соревнованиях на Олимпиаде, а Евгений Рылов принес олимпийское золото российскому плаванию впервые за последние 25 лет, сообщает РИА Новости.
Пловец Евгений Рылов выиграл на дистанции 100 метров на спине. При этом обладателем серебряной медалей в этой же дисциплине стал также россиянин Климент Колесников.
Президент России Владимир Путин направил в адрес Рылова телеграмму, в которой поздравил спортсмена с золотой медалью.
"Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли Вам опередить серьезных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта", – отметил российский президент в поздравлении.
Также во вторник женская сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой вошли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрала 169,528 балла, опередив ставших вторыми американок на 3,432 балла.
"После квалификации мы поняли, что сможем бороться за золото. Поэтому эмоционально сейчас очень сложно. Победа ребят, конечно, вдохновила, это гордость, у мальчиков не было золота 25 лет", – сказала Мельникова журналистам.
Еще одну золотую медаль в копилку российской сборной принес тхэквондист Владислав Ларин, победивший в весовой категории свыше 80 килограммов.
Сборная России по итогам пятого дня Олимпиады с 7 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами занимает четвертое место в медальном зачете Игр. Лидирует команда Японии (10-3-5). Вторыми идут представители США (9-8-8). Третью строчку занимает сборная Китая (9-5-7).
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