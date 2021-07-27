https://ru.sputnik.md/20210727/ruslo-reki-byk-rekonstruktia-43308487.html

Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано

Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано

Русло реки Бык в Кишинева реконструируют чтобы уменьшить риск затоплений

2021-07-27T21:34+0300

2021-07-27T21:34+0300

2021-07-27T21:34+0300

новости кишинева

река бык

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев закажет технико-экономическое обоснование реконструкции русла реки Бык для предотвращения наводнений. Такое решение было принято на заседании муниципального совета во вторник. Мунсоветники проголосовали за Соглашение о предварительном финансировании между примэрией и Европейским банком реконструкции и развития, которое связано с финансированием технико-экономического обоснования работ на реке Бык.Советник генпримара Алла Мырза сообщила, что это исследование предоставит муниципалитету конкретные решения по предотвращению наводнений.Технико-экономическое обоснование будет выполнено для 19 километров притока, проходящего через Кишинев, и будет готово в декабре 2021 года.Кредит, предоставленный финансово-банковским учреждением, составляет примерно один миллион евро.Существующий пункт в Соглашении о предварительном финансировании между Европейским банком реконструкции и развития и муниципалитетом предоставляет местной публичной администрации доступ к ресурсам ЕБРР для реализации решений, представленных в этом технико-экономическом обосновании.

https://ru.sputnik.md/20210520/Reka-Byk-v-Kishineve-stanet-bolee-razlivoustoychivoy-34809453.html

река бык

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2021

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река бык