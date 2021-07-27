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Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
Русло реки Бык в Кишинева реконструируют чтобы уменьшить риск затоплений
2021-07-27T21:34+0300
2021-07-27T21:34+0300
новости кишинева
река бык
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев закажет технико-экономическое обоснование реконструкции русла реки Бык для предотвращения наводнений. Такое решение было принято на заседании муниципального совета во вторник. Мунсоветники проголосовали за Соглашение о предварительном финансировании между примэрией и Европейским банком реконструкции и развития, которое связано с финансированием технико-экономического обоснования работ на реке Бык.Советник генпримара Алла Мырза сообщила, что это исследование предоставит муниципалитету конкретные решения по предотвращению наводнений.Технико-экономическое обоснование будет выполнено для 19 километров притока, проходящего через Кишинев, и будет готово в декабре 2021 года.Кредит, предоставленный финансово-банковским учреждением, составляет примерно один миллион евро.Существующий пункт в Соглашении о предварительном финансировании между Европейским банком реконструкции и развития и муниципалитетом предоставляет местной публичной администрации доступ к ресурсам ЕБРР для реализации решений, представленных в этом технико-экономическом обосновании.
https://ru.sputnik.md/20210520/Reka-Byk-v-Kishineve-stanet-bolee-razlivoustoychivoy-34809453.html
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река бык

Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано

21:34 27.07.2021
142
© Sputnik / Mihai CarausОчистка реки Бык в Кишиневе
Очистка реки Бык в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Муниципальные власти сьтолицы планируют решить проблему подтоплений Кишинева путем переделки русла реки Бык.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев закажет технико-экономическое обоснование реконструкции русла реки Бык для предотвращения наводнений. Такое решение было принято на заседании муниципального совета во вторник.
Мунсоветники проголосовали за Соглашение о предварительном финансировании между примэрией и Европейским банком реконструкции и развития, которое связано с финансированием технико-экономического обоснования работ на реке Бык.
Советник генпримара Алла Мырза сообщила, что это исследование предоставит муниципалитету конкретные решения по предотвращению наводнений.

"На данный момент нет технико-экономического обоснования реконструкции реки Бык. Анализ предоставит муниципалитету возможность найти решения конкретных проблем, причиной который является река", – уточнила Мырза.

Технико-экономическое обоснование будет выполнено для 19 километров притока, проходящего через Кишинев, и будет готово в декабре 2021 года.
Очистка реки Бык в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 20.05.2021
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Кредит, предоставленный финансово-банковским учреждением, составляет примерно один миллион евро.
Существующий пункт в Соглашении о предварительном финансировании между Европейским банком реконструкции и развития и муниципалитетом предоставляет местной публичной администрации доступ к ресурсам ЕБРР для реализации решений, представленных в этом технико-экономическом обосновании.
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