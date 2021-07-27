https://ru.sputnik.md/20210727/ruslo-reki-byk-rekonstruktia-43308487.html
Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
Русло реки Бык в Кишинева реконструируют чтобы уменьшить риск затоплений
2021-07-27T21:34+0300
2021-07-27T21:34+0300
2021-07-27T21:34+0300
новости кишинева
река бык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1c/31473168_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_618cdab6ec5d975f6de98a5c8f159362.jpg
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев закажет технико-экономическое обоснование реконструкции русла реки Бык для предотвращения наводнений. Такое решение было принято на заседании муниципального совета во вторник. Мунсоветники проголосовали за Соглашение о предварительном финансировании между примэрией и Европейским банком реконструкции и развития, которое связано с финансированием технико-экономического обоснования работ на реке Бык.Советник генпримара Алла Мырза сообщила, что это исследование предоставит муниципалитету конкретные решения по предотвращению наводнений.Технико-экономическое обоснование будет выполнено для 19 километров притока, проходящего через Кишинев, и будет готово в декабре 2021 года.Кредит, предоставленный финансово-банковским учреждением, составляет примерно один миллион евро.Существующий пункт в Соглашении о предварительном финансировании между Европейским банком реконструкции и развития и муниципалитетом предоставляет местной публичной администрации доступ к ресурсам ЕБРР для реализации решений, представленных в этом технико-экономическом обосновании.
https://ru.sputnik.md/20210520/Reka-Byk-v-Kishineve-stanet-bolee-razlivoustoychivoy-34809453.html
река бык
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1c/31473168_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcfb1ad5e18a2c13b74f578506b958dd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
река бык
Мунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
Муниципальные власти сьтолицы планируют решить проблему подтоплений Кишинева путем переделки русла реки Бык.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев закажет технико-экономическое обоснование реконструкции русла реки Бык для предотвращения наводнений. Такое решение было принято на заседании муниципального совета во вторник.
Мунсоветники проголосовали за Соглашение о предварительном финансировании между примэрией и Европейским банком реконструкции и развития, которое связано с финансированием технико-экономического обоснования работ на реке Бык.
Советник генпримара Алла Мырза сообщила, что это исследование предоставит муниципалитету конкретные решения по предотвращению наводнений.
"На данный момент нет технико-экономического обоснования реконструкции реки Бык. Анализ предоставит муниципалитету возможность найти решения конкретных проблем, причиной который является река", – уточнила Мырза.
Технико-экономическое обоснование будет выполнено для 19 километров притока, проходящего через Кишинев, и будет готово в декабре 2021 года.
Кредит, предоставленный финансово-банковским учреждением, составляет примерно один миллион евро.
Существующий пункт в Соглашении о предварительном финансировании между Европейским банком реконструкции и развития и муниципалитетом предоставляет местной публичной администрации доступ к ресурсам ЕБРР для реализации решений, представленных в этом технико-экономическом обосновании.