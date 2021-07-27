https://ru.sputnik.md/20210727/stalo-izvestno-kto-stanet-glavoy-fraktsii-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-43312828.html
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
2021-07-27T21:00+0300
2021-07-27T21:00+0300
2021-07-27T21:01+0300
парламент
коммунисты
фракция
социалисты
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КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Василий Боля в эфире на общественной радиостанции.Сам же Боля станет секретарем фракции. Ранее коммунисты и социалисты заявили, что сформируют единую фракцию в парламенте.Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
https://ru.sputnik.md/20210726/foto-pervoe-zasedanie-parlament-moldova-43175175.html
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парламент, коммунисты, фракция, социалисты
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
21:00 27.07.2021 (обновлено: 21:01 27.07.2021)
Депутат-социалист Василий Боля рассказал, кто будет председателем совместной фракции Партий коммунистов и социалистов.
КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Василий Боля в эфире на общественной радиостанции.
"Было решено сформировать фракцию Блока коммунистов и социалистов в количестве 32 депутатов. Руководство будет осуществлять Зинаида Гречаная в качестве председателя фракции, вице-председателями будут Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ", – рассказал Боля.
Сам же Боля станет секретарем фракции. Ранее коммунисты и социалисты заявили, что сформируют единую фракцию в парламенте.
Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.