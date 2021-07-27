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Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов
2021-07-27T21:00+0300
2021-07-27T21:01+0300
парламент
коммунисты
фракция
социалисты
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КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Василий Боля в эфире на общественной радиостанции.Сам же Боля станет секретарем фракции. Ранее коммунисты и социалисты заявили, что сформируют единую фракцию в парламенте.Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
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Марина Гончарук
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парламент, коммунисты, фракция, социалисты

Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов

21:00 27.07.2021 (обновлено: 21:01 27.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Депутат-социалист Василий Боля рассказал, кто будет председателем совместной фракции Партий коммунистов и социалистов.
КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Василий Боля в эфире на общественной радиостанции.

"Было решено сформировать фракцию Блока коммунистов и социалистов в количестве 32 депутатов. Руководство будет осуществлять Зинаида Гречаная в качестве председателя фракции, вице-председателями будут Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ", – рассказал Боля.

Сам же Боля станет секретарем фракции. Ранее коммунисты и социалисты заявили, что сформируют единую фракцию в парламенте.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
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Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
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