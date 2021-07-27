https://ru.sputnik.md/20210727/stalo-izvestno-kto-stanet-glavoy-fraktsii-bloka-kommunistov-i-sotsialistov-43312828.html

Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов

Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов

Стало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов

2021-07-27T21:00+0300

2021-07-27T21:00+0300

2021-07-27T21:01+0300

парламент

коммунисты

фракция

социалисты

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КИШИНЕВ, 27 июля – Sputnik. Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Об этом сообщил депутат от Партии социалистов Василий Боля в эфире на общественной радиостанции.Сам же Боля станет секретарем фракции. Ранее коммунисты и социалисты заявили, что сформируют единую фракцию в парламенте.Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.

https://ru.sputnik.md/20210726/foto-pervoe-zasedanie-parlament-moldova-43175175.html

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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парламент, коммунисты, фракция, социалисты