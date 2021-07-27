https://ru.sputnik.md/20210727/tayfun-vystuplenie-moldavskikh-luchnikov-v-tokio-43270952.html

Стрельба накануне тайфуна: первые комментарии молдавских лучников из Токио

Стрельба накануне тайфуна: первые комментарии молдавских лучников из Токио

Выступление молдавских лучников на Олимпийских играх состоялось накануне тайфуна

2021-07-27T11:31+0300

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олимпиада в токио-2020

александра мырка

дан олару

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ШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Молдавские лучники Александра Мырка и Дан Олару выбыли с Олимпийских игр в Токио. Стрельба, в принципе, не задавалась у многих спортсменов, поскольку в японской столице усилился ветер. Накануне соревнования лучников метеорологи объявили о приближении тайфуна, который накроет японские города во вторник или в среду.Молдавские олимпийцы, которые также были знаменосцами на открытии Игр, поделились впечатлениями от соревнований с корреспондентом Sputnik Молдова.По ее словам, другие спортсмены также испытывали сложности во время стрельбы, и все участники соревнований спрашивали работников стрельбища, как справляться с порывами ветра."У нас очень часто на соревнованиях бывает такая погода, по флажкам так или иначе сложно ориентироваться. И место, где мы стреляли, так спроектировано, что трибуна закрывает часть линии огня", - рассказала подробности лучница.Сложные условия для стрельбы отметил также и Дан Олару. Однако он не сильно расстроен и уже собирается готовиться к новым соревнованиям – чемпионату мира и следующей Олимпиаде.Молдавский лучник рассказал, что, несмотря на выбывание с Олимпийских игр, для него было очень важно участие. По словам Олару, для него, как и для других атлетов, выдался очень сложный год: "Удалось успокоиться и мобилизоваться только в последнем турне перед Играми". Также он поделился своими ощущениями, после того как стал знаменосцем сборной Молдовы на открытии Олимпийских игр. "На меня не повлияло давление, я очень рад. Не понимаю, почему спортсмены считают, что это большое давление - быть знаменосцем. Я дважды нес знамя на Олимпиадах, никогда не испытывал потом давления на соревнованиях", - уверен Олару. Молдавские спортсмены в Токио В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании - Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210727/moldavskie-luchniki-zavershili-vystuplenie-na-igrakh-v-tokio--43266765.html

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александра мырка, дан олару