https://ru.sputnik.md/20210727/tochnyj-prognoz-pogody-moldova-konecz-iyul-43244819.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июля

Самый точный прогноз погоды: каким будет конец июля

Точный прогноз погоды в Молдове на конец июля начало августа

2021-07-27T07:00+0300

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2021-07-27T07:00+0300

приметы

погода

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабыйСредняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 июля: ночью от +16 до +18, днем от +30 до +32.По данным синоптиков, немного жарче будет 28 июля – до +35 и без осадков. В четверг, 29 июля, сохранится жара, но уже прогнозируют грозовые дожди. Такая же дождливая и жаркая погода продержится и 1 августа. Второго августа жара ослабнет, воздух прогреется до +30 градусов. В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа. Праздники и народные приметыВ православной церкви в этот день почитается память святого Акила – одного из 70 апостолов. По происхождению он был иудеем и родился в Понте, но впоследствии жил в Риме до тех пор, пока император Клавдий не издал указ о его изгнании. Кроме того, 27 июля – это один из дней, в которые почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей. Также именно он является современником Сергия Радонежского.Раньше была распространена примета, согласно которой именно в этот день нужно обязательно задобрить Полевого – духа, который живет в поле. Это необходимо для того, чтобы он защищал посевы от непогоды. Для этого готовили горшок каши, который оставляли у последней полосы жатвы. На саму полосу клали пучок ржи. Считалось, что этот обряд является залогом хорошего урожая в следующем году.В старину верили в то, что нечистая сила 27 июля может обратиться птицей, домашним животным и даже ребенком. Чтобы предотвратить пакости со стороны бесов, люди внимательно наблюдали за полями.

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приметы, погода, молдова