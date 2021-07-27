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В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет
В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет
В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет, шесть человек задержаны
2021-07-27T14:55+0300
2021-07-27T15:00+0300
общество
кагул
контрабанда
молдова
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.Там отметили, что спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.В результате следственных мероприятий нашли шестерых человек, подозреваемых в транспортировке контрабанды.Всех задержали на 30 дней, им грозит от четырех до десяти лет заключения.В расследовании этого дела принимали участие сотрудники Таможенной службы, Службы информации и безопасности, а также Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
https://ru.sputnik.md/20210511/nachalnik-odnogo-iz-uchastkov-pogranpolitsii-zaderzhan-po-podozreniyu-v-kontrabande-34706006.html
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кагул, контрабанда, молдова

В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет

14:55 27.07.2021 (обновлено: 15:00 27.07.2021)
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Percheziții la INI - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Спецоперация правоохранительных органов пресекла контрабанду сигарет через молдавскую границу.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.
Там отметили, что спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.

"В грузовом отсеке обнаружили две надувные лодки, двигатели к ним и устройства для быстрого надувания лодок, что подтверждает намерение провести контрабанду. Товары должны были транспортироваться через таможенные посты в Румынии", - уточнили в службе.

По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.
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Начальник одного из участков погранполиции задержан по подозрению в контрабанде
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В результате следственных мероприятий нашли шестерых человек, подозреваемых в транспортировке контрабанды.
Всех задержали на 30 дней, им грозит от четырех до десяти лет заключения.
В расследовании этого дела принимали участие сотрудники Таможенной службы, Службы информации и безопасности, а также Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
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