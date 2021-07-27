https://ru.sputnik.md/20210727/v-kagule-izyali-krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-43286489.html

В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет

В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет

В Кагуле изъяли крупную партию контрабандных сигарет, шесть человек задержаны

2021-07-27T14:55+0300

2021-07-27T14:55+0300

2021-07-27T15:00+0300

общество

кагул

контрабанда

молдова

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. В Кагуле правоохранительные органы раскрыли криминальную группировку, которая специализировалась на контрабанде сигарет, сообщили в Таможенной службе Молдовы.Там отметили, что спецоперация прошла в ночь на 27 июля: был остановлен автобус с контрабандными сигаретами марки Ashima (179 коробок) без акцизных марок.По данным следствия, эти сигареты могли быть закуплены в Приднестровье по 360 евро за коробку, а в Румынии планировалось сбывать товар по 800 евро.В результате следственных мероприятий нашли шестерых человек, подозреваемых в транспортировке контрабанды.Всех задержали на 30 дней, им грозит от четырех до десяти лет заключения.В расследовании этого дела принимали участие сотрудники Таможенной службы, Службы информации и безопасности, а также Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

https://ru.sputnik.md/20210511/nachalnik-odnogo-iz-uchastkov-pogranpolitsii-zaderzhan-po-podozreniyu-v-kontrabande-34706006.html

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2021

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кагул, контрабанда, молдова