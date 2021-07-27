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ВОЗ призывает ограничить распространение электронных сигарет
ВОЗ призывает ограничить распространение электронных сигарет
Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет в мире.
2021-07-27T21:48+0300
2021-07-27T21:48+0300
здоровье
электронные сигареты
воз
курение
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет в мире. ВОЗ предлагает включить маркировку о вреде таких продуктов для здоровья, передает РИА Новости."Эти продукты (электронные сигареты – ред.) часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в будущем в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения", – говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака.Организация предлагает странам принять соответствующую политику, аналогичную мерам по борьбе с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.ВОЗ отмечает, что 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, запрещающие их рекламу, продвижение и спонсорство или требующие размещения предупреждений о вреде для здоровья на упаковке. В 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.
https://ru.sputnik.md/20210712/Uchenye-obyasnili-kak-kurenie-veypov-razrushaet-legkie-35481672.html
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электронные сигареты, воз, курение

ВОЗ призывает ограничить распространение электронных сигарет

21:48 27.07.2021
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© Pixabay / lindsayfox Электронная сигарета
Электронная сигарета - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
© Pixabay / lindsayfox
ВОЗ отмечает, что 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет в мире. ВОЗ предлагает включить маркировку о вреде таких продуктов для здоровья, передает РИА Новости.
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"Эти продукты (электронные сигареты – ред.) часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции. ВОЗ обеспокоена тем, что дети, использующие эти продукты, в будущем в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий. Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения", – говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака.

Организация предлагает странам принять соответствующую политику, аналогичную мерам по борьбе с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других уязвимых групп населения.
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ВОЗ отмечает, что 32 страны запретили продажу электронных систем доставки никотина. Еще 79 стран приняли хотя бы частичные меры, запрещающие использование этих продуктов в общественных местах, запрещающие их рекламу, продвижение и спонсорство или требующие размещения предупреждений о вреде для здоровья на упаковке. В 84 странах эти системы не регулируются и никак не ограничиваются.
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