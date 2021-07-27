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Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку
Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку
Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку из молодых людей
2021-07-27T11:53+0300
2021-07-27T12:03+0300
новости кишинева
кража
полиция кишинева
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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе криминальную группировку, занимающуюся взломом и кражами из машин.Как отметили в кишиневской полиции, трое подозреваемых в возрасте 22-30 лет задержаны на 30 дней, правоохранители отслеживали их деятельность на протяжении семи месяцев.По данным следствия, на протяжении 2019-2021 годов подозреваемые совершили 24 кражи из машин марки BMW. Ущерб, нанесенный автовладельцам, превышает два миллиона леев.Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
https://ru.sputnik.md/20210707/sorval-dzhek-pot-no-popalsya-karmannik-ukral-koshelek-s-60-tysyachami-leev-35397620.html
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кража, полиция кишинева, кишинев

Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку

11:53 27.07.2021 (обновлено: 12:03 27.07.2021)
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CC0 / Pixabay / TheDigitalWay / Угон автомобиля
Угон автомобиля - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Злоумышленники совершили 24 кражи из авто. Полученные ценности они планировали продать.
КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе криминальную группировку, занимающуюся взломом и кражами из машин.
Как отметили в кишиневской полиции, трое подозреваемых в возрасте 22-30 лет задержаны на 30 дней, правоохранители отслеживали их деятельность на протяжении семи месяцев.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 07.07.2021
Криминальный джек-пот: мужчина попался на краже кошелька с 60 тысячами леев
7 июля, 12:50
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По данным следствия, на протяжении 2019-2021 годов подозреваемые совершили 24 кражи из машин марки BMW. Ущерб, нанесенный автовладельцам, превышает два миллиона леев.
"Противозаконные действия группировки попали на камеры видеонаблюдения, установленные рядом. В результате обысков в домах подозреваемых нашли украденные из авто вещи, которые злоумышленники планировали продать", - говорится в сообщении полиции.
Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
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