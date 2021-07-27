https://ru.sputnik.md/20210727/vzlamyvali-bmw-i-vorovali-tsennye-veschi-politsiya-raskryla-kriminalnuyu-gruppirovku-43272559.html

Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку

Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку

Взламывали BMW и воровали ценные вещи: полиция раскрыла криминальную группировку из молодых людей

2021-07-27T11:53+0300

2021-07-27T11:53+0300

2021-07-27T12:03+0300

новости кишинева

кража

полиция кишинева

кишинев

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КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Полиция раскрыла в Кишиневе криминальную группировку, занимающуюся взломом и кражами из машин.Как отметили в кишиневской полиции, трое подозреваемых в возрасте 22-30 лет задержаны на 30 дней, правоохранители отслеживали их деятельность на протяжении семи месяцев.По данным следствия, на протяжении 2019-2021 годов подозреваемые совершили 24 кражи из машин марки BMW. Ущерб, нанесенный автовладельцам, превышает два миллиона леев.Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ru.sputnik.md/20210707/sorval-dzhek-pot-no-popalsya-karmannik-ukral-koshelek-s-60-tysyachami-leev-35397620.html

кишинев

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2021

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кража, полиция кишинева, кишинев