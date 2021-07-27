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В нужное время в нужном месте: женщина спасла выпавшего из окна ребенка
В нужное время в нужном месте: женщина спасла выпавшего из окна ребенка
Пенсионерка сумела поймать полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна на втором этаже. 27.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-27T19:24+0300
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В Новокузнецке малыш вылез на подоконник открытого окна, не удержался и упал со второго этажа. По счастью, мимо проходила женщина, которая сумела поймать ребенка, передала его родителям и ушла, не оставив о себе никакой информации.Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области во вторник, в момент происшествия мама и папа ребенка находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка незначительные ушибы.Сотрудники полиции обратились к неравнодушной пенсионерке в СМИ и социальных сетях с просьбой откликнуться. Во вторник она вышла на связь."В ближайшее время сотрудники полиции и члены общественного совета встретятся с пенсионеркой, чтобы поблагодарить ее и поощрить за неравнодушие и спасение ребенка", – сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области Наталья Маслакова.
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спасение, видео, россия

В нужное время в нужном месте: женщина спасла выпавшего из окна ребенка

19:24 27.07.2021
294
© Video: Youtube / RT на русском
Пенсионерка сумела поймать полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна на втором этаже.
В Новокузнецке малыш вылез на подоконник открытого окна, не удержался и упал со второго этажа. По счастью, мимо проходила женщина, которая сумела поймать ребенка, передала его родителям и ушла, не оставив о себе никакой информации.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области во вторник, в момент происшествия мама и папа ребенка находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка незначительные ушибы.
Сотрудники полиции обратились к неравнодушной пенсионерке в СМИ и социальных сетях с просьбой откликнуться. Во вторник она вышла на связь.
"В ближайшее время сотрудники полиции и члены общественного совета встретятся с пенсионеркой, чтобы поблагодарить ее и поощрить за неравнодушие и спасение ребенка", – сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области Наталья Маслакова.
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