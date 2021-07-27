https://ru.sputnik.md/20210727/zhenschina-spasla-rebenka-43291399.html

В нужное время в нужном месте: женщина спасла выпавшего из окна ребенка

В нужное время в нужном месте: женщина спасла выпавшего из окна ребенка

Пенсионерка сумела поймать полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна на втором этаже. 27.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-27T19:24+0300

2021-07-27T19:24+0300

2021-07-27T19:24+0300

видео

спасение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1b/43291278_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_68dcbf889cf7f457805139474167ee03.jpg

В Новокузнецке малыш вылез на подоконник открытого окна, не удержался и упал со второго этажа. По счастью, мимо проходила женщина, которая сумела поймать ребенка, передала его родителям и ушла, не оставив о себе никакой информации.Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области во вторник, в момент происшествия мама и папа ребенка находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка незначительные ушибы.Сотрудники полиции обратились к неравнодушной пенсионерке в СМИ и социальных сетях с просьбой откликнуться. Во вторник она вышла на связь."В ближайшее время сотрудники полиции и члены общественного совета встретятся с пенсионеркой, чтобы поблагодарить ее и поощрить за неравнодушие и спасение ребенка", – сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области Наталья Маслакова.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спасение, видео, россия