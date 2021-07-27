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Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
Политолог – о том, как будет идти чистка и что происходит, когда во власти – честные непрофессионалы
2021-07-27T08:00+0300
2021-07-27T09:01+0300
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Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
Чистки госаппарата, которые обещала провести Майя Санду, судя по всему, будут точечными и избирательными. Но стоит помнить, что руководители должны быть профессионалами, поскольку, если это не так, они становятся жертвами манипуляции со стороны других людей. Честными и неподкупными, но не смыслящими в руководящих делах, манипулируют другие, более мелкие представители по иерархии, которые входят в государственную власть. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.Здесь, продолжил Жук, очень большую роль играет институт государственных секретарей, но и он уже пошел насмарку, поскольку стал политизированным и партийным.Жук заключил, что его позиция по этому вопросу расходится с позицией президента Майи Санду, поэтому честные и неподкупные люди PAS продолжат гнуть свою линию, зачищая государственный аппарат Молдовы.
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политика, pas, майя санду, аудио, подкасты, экспертиза

Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы

08:00 27.07.2021 (обновлено: 09:01 27.07.2021)
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Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Политолог объяснил, как будет идти чистка, привел пример из 90-х и рассказал, что происходит, когда во власть приходят честные непрофессионалы.
Чистки госаппарата, которые обещала провести Майя Санду, судя по всему, будут точечными и избирательными. Но стоит помнить, что руководители должны быть профессионалами, поскольку, если это не так, они становятся жертвами манипуляции со стороны других людей. Честными и неподкупными, но не смыслящими в руководящих делах, манипулируют другие, более мелкие представители по иерархии, которые входят в государственную власть. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

,"В Молдове уже такое было в 90-х. Тогда после выборов в парламент первого созыва пришли честные люди: писатели, творцы, люди, которые не были связаны со старым режимом. Но чиновничий аппарат остался прежним, поэтому они, не зная как руководить, не добились никаких результатов", – заявил эксперт.

Здесь, продолжил Жук, очень большую роль играет институт государственных секретарей, но и он уже пошел насмарку, поскольку стал политизированным и партийным.

"Я считаю, что руководить должны профессионалы, ну, по меньшей мере они должны быть честными и неподкупными. Если придут люди честные и неподкупные, но непрофессионалы – они станут жертвами чиновничьего аппарата, который очень хорошо разбирается в управленческих делах", – уверен политолог.

Жук заключил, что его позиция по этому вопросу расходится с позицией президента Майи Санду, поэтому честные и неподкупные люди PAS продолжат гнуть свою линию, зачищая государственный аппарат Молдовы.
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