https://ru.sputnik.md/20210727/zhuk-kak-chestnye-i-nepodkupnye-budut-chistit-gosapparat-moldovy-43216647.html

Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы

Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы

Политолог – о том, как будет идти чистка и что происходит, когда во власти – честные непрофессионалы

2021-07-27T08:00+0300

2021-07-27T08:00+0300

2021-07-27T09:01+0300

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Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы Жук: как "честные и неподкупные" будут "чистить" госаппарат Молдовы

Чистки госаппарата, которые обещала провести Майя Санду, судя по всему, будут точечными и избирательными. Но стоит помнить, что руководители должны быть профессионалами, поскольку, если это не так, они становятся жертвами манипуляции со стороны других людей. Честными и неподкупными, но не смыслящими в руководящих делах, манипулируют другие, более мелкие представители по иерархии, которые входят в государственную власть. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.Здесь, продолжил Жук, очень большую роль играет институт государственных секретарей, но и он уже пошел насмарку, поскольку стал политизированным и партийным.Жук заключил, что его позиция по этому вопросу расходится с позицией президента Майи Санду, поэтому честные и неподкупные люди PAS продолжат гнуть свою линию, зачищая государственный аппарат Молдовы.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

политика, pas, майя санду, аудио, подкасты, экспертиза