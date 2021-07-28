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В Грузии выпал град размером с яйцо
В Грузии выпал град размером с яйцо
После сильных дождей на Западную Грузию обрушился крупный град размером почти с куриное яйцо
2021-07-28T19:44+0300
2021-07-28T19:44+0300
2021-07-28T19:44+0300
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грузия
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Грузии непогода второй день подряд преподносит неприятные сюрпризы жителям страны. После сильных дождей на Западную Грузию обрушился крупный град.В Сети опубликовано видео, на котором градины размером почти с куриное яйцо за считаные секунды покрывают участок горы Гоми."Боже мой!" – выкрикивает очевидец, снимающий буйство стихии.Накануне затопило около десятка улиц курортного города Батуми, разрушено несколько дорог международного значения.
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в мире, град, грузия
В Грузии выпал град размером с яйцо
Из-за непогоды разрушено несколько дорог международного значения.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Грузии непогода второй день подряд преподносит неприятные сюрпризы жителям страны. После сильных дождей на Западную Грузию обрушился крупный град.
В Сети опубликовано видео, на котором градины размером почти с куриное яйцо за считаные секунды покрывают участок горы Гоми.
"Боже мой!" – выкрикивает очевидец, снимающий буйство стихии.
Накануне затопило около десятка улиц курортного города Батуми, разрушено несколько дорог международного значения.