https://ru.sputnik.md/20210728/10-faktov-mirotvorcheskaia-operatsia-pridnestrovie-43347475.html

Годовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье

Годовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье

Годовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье

2021-07-28T22:29+0300

2021-07-28T22:29+0300

2021-07-28T22:29+0300

молдова

политика

миротворцы

приднестровье

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В четверг, 29 июля, отмечается очередная годовщина с момента начала работы миротворческой миссии в Приднестровье. В Бендерах традиционно запланированы мероприятия, приуроченные к этой дате. Как отметили в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) — все воинские контингенты: молдавские, приднестровские, российские, украинские, примут участие в совместных мероприятиях и награждениях. Sputnik Молдова, в честь годовщины начала работы миротворцев и прекращения войны в Приднестровье, рассказывает, как устроена одна из самых успешных миротворческих миссий в мире.МандатПрекращение боевых действий в вооруженном конфликте в Приднестровье и ввод в Зону безопасности Приднестровского конфликта миротворческой миссии происходили в 1992 году на основании "Соглашения о принципах мирного урегулирования военного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанного 21 июля 1992 года президентами Молдовы и России Мирчей Снегуром и Борисом Ельциным в присутствии приднестровского лидера Игоря Смирнова.Объединенная контрольная комиссияВ целях реализации положений Соглашения создана Объединенная контрольная комиссия (ОКК), в которую входят три делегации (конституционных органов Республики Молдова, Российской Федерации и администрации Тирасполя), позже в нее вошел представитель Украины. Представители миссии ОБСЕ в Республике Молдова также участвуют в деятельности ОКК.Как правило, ОКК проводит заседания по расписанию каждый четверг, а в исключительных случаях по требованию одной из делегаций внеочередные заседания созываются не позднее 24 часов с момента поступления требования.На запланированных заседаниях ОКК рассматривает, утверждает или принимает различные решения по еженедельным отчетам Объединенного военного командования о ситуации в Зоне безопасности, рассматривает организационные вопросы (назначение членов ОКК, Объединенного военного командования и военных наблюдателей) и другие вопросы.Внеочередные собрания рассматривают и принимают решения по разрешению различных вопросов и инцидентов, которые происходят в Зоне безопасности и требуют оперативного разрешения. Плановые встречи обычно проводятся в городе Бендеры, а внеочередные встречи — в месте, согласованном делегациями.Зона безопасностиОКК установила, в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года, Зону безопасности вдоль реки Днестр, состоящую из трех участков (север — в районе Рыбницы, центр — в районе Дубоссар и юг — вокруг города Бендеры) протяженностью 225 километров и шириной 12-20 километров, из которых должны были быть отведены военные и военизированные силы.Состав миротворцевРешением ОКК в Зоне безопасности были созданы и введены в действие Объединенные миротворческие силы (ОМС), состоящие из трех контингентов: Вооруженных Сил Российской Федерации, Вооруженных Сил Республики Молдова и администрации Тирасполя.После подписания Одесского соглашения 20 марта 1998 года в работе миротворческой миссии участвуют и украинские военные наблюдатели (10 военнослужащих). Они работают в Зоне безопасности в составе четырехсторонних групп наблюдателей. Эти группы составляют основной механизм контроля за ситуацией в Зоне безопасности и быстрого реагирования на различные инциденты, будучи подчиненными ОКК и Объединенному военному командованию.Где несут службу миротворцыВ настоящее время в Зоне безопасности работают 15 постов ОМС. Всего три контингента этих сил включают 1200-1300 военнослужащих (402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и 10 военных наблюдателей от Украины). Контингенты ОМС оснащены транспортом, стрелковым вооружением и бронетехникой: 13 бронетранспортеров установлены на КПП.Где расквартированы миротворцыВойсковые части контингентов дислоцируются в различных локациях:от Российской Федерации — в городе Бендеры (с подразделением в Дубоссарах);от Республики Молдова — в Кочиерах, Кошнице и Варнице;от Приднестровья — в Дубоссарах и Григориополе.Группы военных наблюдателей размещены в Дубоссарах, Криулах, Дороцком, Вадул-луй-Водах и Бендерах, а Объединенное военное командование — в городе Бендеры.В северном секторе Зоны безопасности, в районе Рыбницы, в настоящее время не развернуты подразделения ОМС.Руководство миротворческой миссиейОКК руководит ОМС через Объединенное военное командование, которое состоит из командиров трех контингентов и командира группы украинских наблюдателей. Объединенное военное командование выполняет свои обязанности через Объединенный штаб ОМС.Город Бендеры и села Варница, Гышка и Протягайловка де-факто являются спорными территориями и считаются районом с усиленным режимом безопасности. В Бендерах работает командование ОМС этого района.Командование северного и центрального сектора Зоны безопасности дислоцируется в Дубоссарах.Начальник Объединенного штаба, офицеры войсковых командований, начальники групп наблюдателей и личного состава, несущего службу на постах ОМС, являются исключительно офицерами и старшинами контингента Российской Федерации.Следует отметить, что все решения ОКК и Объединенного военного командования принимаются только консенсусом. Нередко это вызывает сложности.ОГРВОперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ), базирующаяся в Тирасполе, хоть формально и не является частью миротворческой миссии, но на постоянной основе готовит военнослужащих к участию и выполнению миротворческой операции. Де-факто, два ее мотострелковых батальона, сменяя друг друга раз в год, составляют российский контингент миротворцев.КолбаснаСклад вооружений в селе Колбасна на севере Приднестровья формально не относится к компетенции миротворческих сил. Он был создан в конце 1940-х годов. В советское время являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран.По состоянию на 2000 год, объемы вооружений и боеприпасов на складах в Колбасне составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 год российские военные вывезли оттуда или уничтожили на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам остаются от 19 до 21,5 тысяч тонн вооружений. Больше половины из них просрочены и не подлежат использованию и транспортировке.Охраняют склад подразделения ОГРВ.ОценкиМиротворческую операцию в Приднестровье часто называют одной из самых успешных на планете. С 1992 по настоящее время боевые действия между сторонами не возобновлялись ни на минуту. А инциденты, происходившие в зоне безопасности носили либо мелкобытовой, либо мирный, но политизированный характер.

https://ru.sputnik.md/20210721/ekspert-rossiyskie-mirotvortsy--garant-sokhraneniya-gosudarstvennosti-moldovy-42773057.html

https://ru.sputnik.md/20181016/maria-zaharova-sputnik-video-foto-pridnestrove-voennosluzhashchie-22529025.html

https://ru.sputnik.md/20190816/chto-budet-s-vooruzheniem-v-kobasne-voyku-obudil-problemu-s-shoygu-27256712.html

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молдова, миротворцы, приднестровье