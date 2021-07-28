https://ru.sputnik.md/20210728/amerikanskie-voennye-peree-blizhe-k-rossii-43329333.html

Американские военные готовятся переехать ближе к России

Американские военные готовятся переехать ближе к России

Недавно Джо Байден официально сообщил о завершении военной миссии в Ираке. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T13:28+0300

2021-07-28T13:28+0300

2021-07-28T13:28+0300

политика

войска

ирак

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1c/43325693_0:101:3073:1829_1920x0_80_0_0_87a4cb14bcaf4349e074e4547f6747fb.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik, Софья Мельничук, Ксения Мельникова. Соединенные Штаты все сильнее отдаляются от Ближнего Востока. Вывели контингент из Афганистана, завершается военная миссия и в Ираке. Терроризм побежден, уверяют официальные лица. Но эти слова могут оказаться лишь политической завесой. Куда отправят американских солдат теперь и ждет ли иракцев мирная жизнь, разбиралось РИА Новости.Второй уход"Ирак очень важен для США на Ближнем Востоке, и мы были глубоко вовлечены в его дела на протяжении всей моей карьеры", — так Джо Байден начал встречу с иракским премьером Мустафой аль-Каземи в Белом доме. Нынешний президент был сенатором, когда в 2003 году американцы вторглись в страну.Впервые об окончании боевых действий в Ираке Белый дом заявил в 2010-м. Байден тогда был вице-президентом. Но спустя четыре года началась операция "Непоколебимая решимость" против ИГ*.Теперь Джо Байден официально сообщил о завершении военной миссии в стране. Других подробностей не последовало. Байден даже не ответил на вопрос журналистов о том, какие войска останутся в Ираке к декабрю. "Это зависит от конкретной ситуации к тому времени", — попыталась уточнить спикер Белого дома Джен Псаки.В Пентагоне отметили, что Соединенные Штаты "должны не игнорировать проблемы Ближнего Востока, а по-другому подойти к их решению". В стране оставят немного военных. Все внимание отныне — "угрозам от Китая и России".По последним данным, в Ираке находится 2,5 тысячи американских солдат, в конце прошлого года президент Дональд Трамп уже сокращал контингент. Единственная американская база Айн аль-Асад — в 160 километрах к северу от Багдада.Остаточные рискиНесмотря на объявленную в 2017-м победу над ИГ*, теракты продолжаются. На прошлой неделе исламисты взяли на себя ответственность за взрыв автобуса около одного из рынков Багдада. Погибли по меньшей мере 30 человек.Американцев атакуют отряды боевиков, поддерживаемые Ираном. В марте Айн аль-Асад обстреляли ракетами, погиб один человек. В мае базу атаковал беспилотник со взрывчаткой, в июле — снова ракеты, трое раненых.Мустафа аль-Каземи считается дружественным Вашингтону премьер-министром. Он пытался урезонить связанные с Ираном группировки. В то же время недавние удары американской авиации по проиранским формированиям вдоль границы с Сирией он осудил как нарушающие суверенитет Ирака.В США, в свою очередь, отмечали успехи премьера в восстановлении страны. В июне в Багдад приехали иорданский король Абдулла II и президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, первый египетский лидер, посетивший страну с 1990-х.Штаты также обязались доставить Ираку 500 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках международной программы COVAX. Препарат прибудет в ближайшие две недели, сказал Байден. Заболеваемость в регионе повысилась, к тому же участились пожары в больницах.Помимо этого, Вашингтон выделит 5,2 миллиона долларов на миссию ООН по наблюдению за парламентскими выборами, которые состоятся в октябре — после нескольких переносов. По мнению экспертов, у аль-Каземи там весьма неплохие шансы."Политическая завеса"Однако о полном уходе США из Ирака речи не идет, отмечают все опрошенные РИА Новости эксперты.Вашингтон долго боролся за эту важную стратегическую площадку, говорит политолог, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. Заявления о выводе войск, на ее взгляд, — "политическая завеса", ведь обещания, данные американским избирателям, нужно выполнять.Важно и иракское общественное мнение.Семь лет назад, когда Штаты вернулись в Ирак, война с терроризмом была реальностью, напоминает востоковед и публицист Алексей Онтиков. "Американцы сыграли важную роль в победе над ИГ*. Есть, конечно, вопросы к методам, которые они использовали, например, в Мосуле, — город практически полностью разрушили".Сейчас же иракские власти сами попросили американцев уйти. "Когда Дональд Трамп прилетел на базу в Ираке, посол США чуть ли не приказал иракскому премьеру поехать туда и встретиться с президентом. Тот отказался. Эта история попала в СМИ, был большой скандал, — рассказывает собеседник РИА Новости. — А потом американцы нанесли удар по аэропорту Багдада, убив Сулеймани. Опять заговорили о необходимости вывода американских войск".И все же военнослужащие США вряд ли сразу вернутся домой, полагает научный сотрудник Центра востоковедческих исследований Данила Крылов.Весьма вероятно, что штабы, центры сбора разведданных в Ираке переведут из военного блока в дипломатический. "Давно известно, что американцы используют дипломатический иммунитет для разведывательных и других спецслужб", — добавляет Крылов.Многие американцы считают, что, пока они боролись с терроризмом, не уделяя должного внимания другим регионам, на Дальнем Востоке силу набрал Китай. Теперь это главная угроза для США, и все силы следует бросить туда. В приоритете с некоторых пор — не Центральное, а Тихоокеанское военное командование.Логика новой эры великодержавного противостояния с Китаем заставляет США переосмыслить цели и сместить акценты, указывает Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. "Противостояние может быть длительным, значит, надо избирательнее подходить к использованию ресурсов. Ближний Восток давно тяготил Вашингтон, однако попытки Обамы и Трампа как-то оптимизировать военное присутствие там встречали сопротивление Пентагона", — говорит он.Но, если все же подводить черту, итоги не самые успешные: американцам так и не удалось выстроить самостоятельно функционирующую обороноспособную систему в Ираке. С их уходом мир и спокойствие не наступят, террористическая угроза не исчезла. Время покажет, как будут работать американские инструкторы и советники в новых условиях.*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ru.sputnik.md/20210615/pridut-ne-tolko-russkie-amerikantsev-vytesnyaet-novyy-silnyy-igrok-35126203.html

ирак

сша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

войска, ирак, сша