https://ru.sputnik.md/20210728/chadyr-lunga-rayone-podrostok-skonchalsya-na-sportivnoy-ploschadke-43336663.html

В Чадыр-Лунгском районе подросток скончался на спортивной площадке

В Чадыр-Лунгском районе подросток скончался на спортивной площадке

Смерть подростка на спортивной площадке в Чадыр-Лунгском районе

2021-07-28T16:02+0300

2021-07-28T16:02+0300

2021-07-28T17:06+0300

общество

смерть

гагаузия

чадыр-лунга

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Чадыр-Лунгском районе подросток умер на спортивной площадке учебного заведения. Эту информацию подтвердили в управлении полиции Гагаузии. "В дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунга поступило телефонное сообщение о том, что на школьной площадке с. Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района скончался ребенок 2005 года рождения", - сообщили в полиции. Как отметили в полиции, по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.По словам примара села Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района Валентины Кайкы, помимо погибшего парня в семье есть еще двое детей."Он любил футбол и борьбу, учился один год в спортивной школе Комрата, был спортивным и активным мальчиком", - сказала Валентина Кайкы.Происшествие случилось 27 июля около 23.00 на территории спортивной площадки местного лицея. Парень потерял сознание. Три экипажа кареты скорой помощи пытались спасти молодого человека, но безуспешно.

https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html

гагаузия

чадыр-лунга

молдова

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смерть, гагаузия, чадыр-лунга, молдова