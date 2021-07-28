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В Чадыр-Лунгском районе подросток скончался на спортивной площадке
В Чадыр-Лунгском районе подросток скончался на спортивной площадке
Смерть подростка на спортивной площадке в Чадыр-Лунгском районе
2021-07-28T16:02+0300
2021-07-28T17:06+0300
общество
смерть
гагаузия
чадыр-лунга
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Чадыр-Лунгском районе подросток умер на спортивной площадке учебного заведения. Эту информацию подтвердили в управлении полиции Гагаузии. "В дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунга поступило телефонное сообщение о том, что на школьной площадке с. Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района скончался ребенок 2005 года рождения", - сообщили в полиции. Как отметили в полиции, по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.По словам примара села Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района Валентины Кайкы, помимо погибшего парня в семье есть еще двое детей."Он любил футбол и борьбу, учился один год в спортивной школе Комрата, был спортивным и активным мальчиком", - сказала Валентина Кайкы.Происшествие случилось 27 июля около 23.00 на территории спортивной площадки местного лицея. Парень потерял сознание. Три экипажа кареты скорой помощи пытались спасти молодого человека, но безуспешно.
https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html
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смерть, гагаузия, чадыр-лунга, молдова

В Чадыр-Лунгском районе подросток скончался на спортивной площадке

16:02 28.07.2021 (обновлено: 17:06 28.07.2021)
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© Sputnik / пресс-служба примэрии ОргееваОткрытие спортивной площадки для мини-футбола в городе Оргеев
Открытие спортивной площадки для мини-футбола в городе Оргеев - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / пресс-служба примэрии Оргеева
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Смерть произошла близ учебного заведения в селе Кириет-Лунга.
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Чадыр-Лунгском районе подросток умер на спортивной площадке учебного заведения.
Эту информацию подтвердили в управлении полиции Гагаузии.
"В дежурную часть Инспектората полиции Чадыр-Лунга поступило телефонное сообщение о том, что на школьной площадке с. Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района скончался ребенок 2005 года рождения", - сообщили в полиции.
Как отметили в полиции, по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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По словам примара села Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгского района Валентины Кайкы, помимо погибшего парня в семье есть еще двое детей.
"Он любил футбол и борьбу, учился один год в спортивной школе Комрата, был спортивным и активным мальчиком", - сказала Валентина Кайкы.
Происшествие случилось 27 июля около 23.00 на территории спортивной площадки местного лицея. Парень потерял сознание. Три экипажа кареты скорой помощи пытались спасти молодого человека, но безуспешно.
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