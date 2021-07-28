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Что ждут в Приднестровье от новой молдавской власти
Что ждут в Приднестровье от новой молдавской власти
В Бендерах проходит Международная научно-практическая конференция "Приднестровье-Молдова-Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества".
2021-07-28T17:05+0300
2021-07-28T17:05+0300
политика
конференция
конфликт
приднестровье
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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Бендерах проходит Международная научно-практическая конференция "Приднестровье - Молдова - Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества". Она организована Институтом социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) при поддержка российского Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Участие в конференции принимают также сопредседатели ОКК от России и Приднестровья.Коротко об обсуждаемой повестке в одном из интервью рассказал глава ИСПИРР Игорь Шорников.По его мнению, после убедительной победы партии Майи Санду на парламентских выборах 11 июля не осталось сомнений, что в Молдове в кратчайшие сроки будет установлено единовластие прозападных сил.В этой связи Шорников предсказывает новый виток давления и конфронтации в среднесрочной перспективе.В рамках своего доклада на конференции глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев дал обстоятельную характеристику текущей ситуации в переговорном процессе с Республикой Молдовой.В конференции в Бендерах принимают участие российские эксперты Сергей Маркедонов, Наталья Харитонова, а также приднестровские, российские, молдавские, польские и румынские ученые и общественные деятели.
https://ru.sputnik.md/20210716/Nalogi-dlya-Pridnestrovya-ili-Kak-Kishinev-sobiraetsya-nastupat-na-region-35549378.html
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Евгений Чебан
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конференция, конфликт, приднестровье

Что ждут в Приднестровье от новой молдавской власти

17:05 28.07.2021
152
© Sputnik / Mihai CarausBender
Bender - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Приднестровье проходит конференция по вопросам региональной безопасности и миротворчества.
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Бендерах проходит Международная научно-практическая конференция "Приднестровье - Молдова - Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества". Она организована Институтом социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) при поддержка российского Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Участие в конференции принимают также сопредседатели ОКК от России и Приднестровья.
Коротко об обсуждаемой повестке в одном из интервью рассказал глава ИСПИРР Игорь Шорников.
По его мнению, после убедительной победы партии Майи Санду на парламентских выборах 11 июля не осталось сомнений, что в Молдове в кратчайшие сроки будет установлено единовластие прозападных сил.

"Сначала там заменят неудобных чиновников, потом разгромят оппозицию. Страна окончательно примет западный вектор развития и на этом пути получит полную поддержку со стороны ЕС и США, в том числе финансовую. Но точка в борьбе Запада и России за Молдову, которая активно ведется по меньшей мере два десятилетия, будет поставлена только с решением так называемого "приднестровского вопроса" и с выводом последнего российского солдата", — говорит эксперт.

В этой связи Шорников предсказывает новый виток давления и конфронтации в среднесрочной перспективе.
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В рамках своего доклада на конференции глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев дал обстоятельную характеристику текущей ситуации в переговорном процессе с Республикой Молдовой.

"Было отмечено доминирование в последние годы с молдавской стороны деструктивной переговорной логики, сводящейся к имитации процесса диалога с одновременным отказом от реализации достигаемых договоренностей и усилением давления на Приднестровье с использованием гибридных форм и методов", — говорится в сообщении для прессы на страничке возглавляемой Игнатьевым структуры.

В конференции в Бендерах принимают участие российские эксперты Сергей Маркедонов, Наталья Харитонова, а также приднестровские, российские, молдавские, польские и румынские ученые и общественные деятели.
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