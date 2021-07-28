https://ru.sputnik.md/20210728/chto-zhdut-v-pridnestrove-ot-novoy-moldavskoy-vlasti-43338222.html

Что ждут в Приднестровье от новой молдавской власти

Что ждут в Приднестровье от новой молдавской власти

В Бендерах проходит Международная научно-практическая конференция "Приднестровье-Молдова-Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества".

2021-07-28T17:05+0300

2021-07-28T17:05+0300

2021-07-28T17:05+0300

политика

конференция

конфликт

приднестровье

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Бендерах проходит Международная научно-практическая конференция "Приднестровье - Молдова - Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества". Она организована Институтом социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) при поддержка российского Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Участие в конференции принимают также сопредседатели ОКК от России и Приднестровья.Коротко об обсуждаемой повестке в одном из интервью рассказал глава ИСПИРР Игорь Шорников.По его мнению, после убедительной победы партии Майи Санду на парламентских выборах 11 июля не осталось сомнений, что в Молдове в кратчайшие сроки будет установлено единовластие прозападных сил.В этой связи Шорников предсказывает новый виток давления и конфронтации в среднесрочной перспективе.В рамках своего доклада на конференции глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев дал обстоятельную характеристику текущей ситуации в переговорном процессе с Республикой Молдовой.В конференции в Бендерах принимают участие российские эксперты Сергей Маркедонов, Наталья Харитонова, а также приднестровские, российские, молдавские, польские и румынские ученые и общественные деятели.

https://ru.sputnik.md/20210716/Nalogi-dlya-Pridnestrovya-ili-Kak-Kishinev-sobiraetsya-nastupat-na-region-35549378.html

приднестровье

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2021

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конференция, конфликт, приднестровье