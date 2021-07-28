https://ru.sputnik.md/20210728/churya-kuda-pod-vlastyu-pas-shagnut-moldavane-43269907.html

Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване

Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване

Аналитик выделил ряд основных политико-экономических дилемм Молдовы, с которыми столкнется PAS, отметив, что процесс чистки судебной реформы нарушит принципы правового государства.

2021-07-28T08:00+0300

2021-07-28T08:00+0300

2021-07-28T09:12+0300

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Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван

Скептицизм некоторых в отношении возможностей PAS вполне оправдан, поскольку решить все проблемы в Молдове – задача очень сложная, почти невозможная. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Корнелиу Чуря.Во-первых, продолжил Чуря, речь идет о европейской интеграции, которую страна упорно продвигает, в то время как ЕС смотрит на это все более прохладно. Во-вторых, кадровая и административная политика, предполагающая вовлечение все большего числа новых людей без достаточного профессионализма, в то время как проверенных временем профессионалов считают коррумпированными.Чуря уверен, что жесткие действия в краткосрочной перспективе серьезно все усложнят, вызвав недоверие и возмущение определенных кругов населения. Есть и другие, практически неразрешимые дилеммы, работа с которыми создаст противоборство в обществе. Сразу стоит признать, что в Молдове быстро все изменить не получится."В своей речи в парламенте Майя Санду в какой-то мере это и признала, говоря о мировых проблемах демографии, роботизации, технологизации и изменении климата. Я думаю, что это правильно. PAS не ставит акценты на быстрых изменениях, а пытается объяснить, что Молдова сталкивается с системными, мировыми и глобальными угрозами, разрешение которых будет долгим", – заключил собеседник.

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2021

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