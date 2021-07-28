https://ru.sputnik.md/20210728/churya-kuda-pod-vlastyu-pas-shagnut-moldavane-43269907.html
Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване
Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване
Аналитик выделил ряд основных политико-экономических дилемм Молдовы, с которыми столкнется PAS, отметив, что процесс чистки судебной реформы нарушит принципы правового государства.
2021-07-28T08:00+0300
2021-07-28T08:00+0300
2021-07-28T09:12+0300
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Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван
Чуря: куда под властью PAS шагает жизнь молдаван
Скептицизм некоторых в отношении возможностей PAS вполне оправдан, поскольку решить все проблемы в Молдове – задача очень сложная, почти невозможная. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова сделал политический аналитик Корнелиу Чуря.Во-первых, продолжил Чуря, речь идет о европейской интеграции, которую страна упорно продвигает, в то время как ЕС смотрит на это все более прохладно. Во-вторых, кадровая и административная политика, предполагающая вовлечение все большего числа новых людей без достаточного профессионализма, в то время как проверенных временем профессионалов считают коррумпированными.Чуря уверен, что жесткие действия в краткосрочной перспективе серьезно все усложнят, вызвав недоверие и возмущение определенных кругов населения. Есть и другие, практически неразрешимые дилеммы, работа с которыми создаст противоборство в обществе. Сразу стоит признать, что в Молдове быстро все изменить не получится."В своей речи в парламенте Майя Санду в какой-то мере это и признала, говоря о мировых проблемах демографии, роботизации, технологизации и изменении климата. Я думаю, что это правильно. PAS не ставит акценты на быстрых изменениях, а пытается объяснить, что Молдова сталкивается с системными, мировыми и глобальными угрозами, разрешение которых будет долгим", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
аудио, подкасты, экспертиза
Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване
08:00 28.07.2021 (обновлено: 09:12 28.07.2021)
Аналитик выделил ряд основных политико-экономических дилемм Молдовы, с которыми столкнется PAS, и отметил, что процесс чистки судебной системы нарушит принципы правового государства.
Скептицизм некоторых в отношении возможностей PAS вполне оправдан, поскольку решить все проблемы в Молдове – задача очень сложная, почти невозможная. Такое заявление в эфире студии Sputnik Молдова
сделал политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Есть несколько политико-экономических дилемм, которые практически нерешаемы. Майя Санду в своей речи в парламенте отказалась их затрагивать, потому что нет смысла в самом начале, в моменте наивысшего оптимизма говорить о неразрешимых проблемах, которые стоят перед Молдовой", – считает эксперт.
Во-первых, продолжил Чуря, речь идет о европейской интеграции, которую страна упорно продвигает, в то время как ЕС смотрит на это все более прохладно. Во-вторых, кадровая и административная политика, предполагающая вовлечение все большего числа новых людей без достаточного профессионализма, в то время как проверенных временем профессионалов считают коррумпированными.
"Непонятно, каким образом это все будет происходить. В-третьих, это понятие правового государства, о котором очень много говорит PAS. Но именно этот процесс чистки, причем не только административного аппарата, но и судебная реформа предполагают нарушения, хотя бы на определенное время, принципов правового государства", – напомнил политолог.
Чуря уверен, что жесткие действия в краткосрочной перспективе серьезно все усложнят, вызвав недоверие и возмущение определенных кругов населения. Есть и другие, практически неразрешимые дилеммы, работа с которыми создаст противоборство в обществе. Сразу стоит признать, что в Молдове быстро все изменить не получится.
"В своей речи в парламенте Майя Санду в какой-то мере это и признала, говоря о мировых проблемах демографии, роботизации, технологизации и изменении климата. Я думаю, что это правильно. PAS не ставит акценты на быстрых изменениях, а пытается объяснить, что Молдова сталкивается с системными, мировыми и глобальными угрозами, разрешение которых будет долгим", – заключил собеседник.