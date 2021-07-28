https://ru.sputnik.md/20210728/czena-benzin-moldova-43327895.html
Снова выросли цены на бензин: сколько он теперь стоит
Снова выросли цены на бензин: сколько он теперь стоит
Бензин в Молдове подорожал сколько он стоит в среду
2021-07-28T12:40+0300
2021-07-28T12:40+0300
2021-07-28T12:42+0300
экономика
бензин
цены
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Литр бензина А98 подорожал в среду на 14 банов на заправках одной из молдавских сетей. Цена выросла с 20,40 до 20,54 лея за литр.В то же время другой оператор выставил более низкие цены на бензин марки А95. Он подешевел на два бана и теперь продается по 20,16 лея за литр.Сжиженный газ подешевел на три бана и отпускается по 11,20 лея. А дизтопливо потеряло в цене 19 банов и теперь стоит ровно 16 леев.Напомним, ранее на некоторых АЗС пропал дизель. В НАРЭ тогда прокомментировали эту проблему.В то же время агентство осуждает любые попытки оказать давление на ранее принятые решения НАРЭ."Действующая законодательная база создала определенные уязвимости в этом секторе, которые будут устранены в ближайшее время, чтобы не допустить в будущем возможности их использования в своих интересах", - заявили в агентстве.Увеличение торговой надбавкиВ пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея.Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html
https://ru.sputnik.md/20210719/nare-vystupilo-s-utochneniem-po-poslednemu-povysheniyu-tsen-na-toplivo-35579894.html
https://ru.sputnik.md/20210506/ekspert-o-novoy-metodologii-ustanovleniya-tsen-na-toplivo-nedorabotannyy-zakon-34643356.html
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Анна Юрий
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Анна Юрий
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бензин, цены, молдова
Снова выросли цены на бензин: сколько он теперь стоит
12:40 28.07.2021 (обновлено: 12:42 28.07.2021)
Топливо подорожало на некоторых автозаправочных станциях. Цену поднял один из местных операторов.
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Литр бензина А98 подорожал в среду на 14 банов на заправках одной из молдавских сетей. Цена выросла с 20,40 до 20,54 лея за литр.
В то же время другой оператор выставил более низкие цены на бензин марки А95. Он подешевел на два бана и теперь продается по 20,16 лея за литр.
Сжиженный газ подешевел на три бана и отпускается по 11,20 лея. А дизтопливо потеряло в цене 19 банов и теперь стоит ровно 16 леев.
Напомним, ранее на некоторых АЗС пропал дизель
. В НАРЭ тогда прокомментировали эту проблему.
"Созданная ситуация находится в сфере ответственности операторов, государственные учреждения проанализируют и выяснят причины этой проблемы со всеми необходимыми последствиями", - пояснили в НАРЭ.
В то же время агентство осуждает любые попытки оказать давление на ранее принятые решения НАРЭ.
"Действующая законодательная база создала определенные уязвимости в этом секторе, которые будут устранены в ближайшее время, чтобы не допустить в будущем возможности их использования в своих интересах", - заявили в агентстве.
Увеличение торговой надбавки
В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев, с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки до 1522,91 лея, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, с 451,58 до 602,11 лея.
Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельхоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.
Новая методология
Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.